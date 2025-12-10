HABER

Savaş sona mı eriyor? Zelesnkiy'den merak uyandıran açıklama: Tarih verdi

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Zelenskiy, barış planı üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bu hafta, hepimiz için, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yoğun çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Savaştan sonra Ukrayna'nın ve ekonomisinin kalkınması için gereken konular hakkına bugün ABD tarafıyla bir görüşme yapılacağını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna için her şey güvenilir ve onurlu olmalıdır." ifadesini kullandı.

"YAKIN GELECEKTE ABD'YE İLETECEĞİZ"

ABD'nin, savaşı sona erdirmek için önerdiği barış planı üzerindeki çalışmaları sürdürdüklerine işaret eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, savaşı sona erdirmenin parametrelerini belirleyebilecek temel bir belgenin 20 maddesi üzerinde çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Başkan (Donald) Trump'ın heyeti ve Avrupa'daki müttefiklerimizle yürüttüğümüz ortak çalışmanın ardından belgeyi yakın gelecekte ABD'ye ileteceğiz."

Savaşın ardından Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması yönünde oluşturulan "İstekliler Koalisyonu" toplantısının yarın yapılacağını bildiren Zelenskiy, "Bu hafta, hepimiz için, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, barışın sağlanması için Rusya'nın saldırılarını durdurma ve daha sonra Ukrayna'ya bir daha saldırmaması üzerinde çalıştıklarını belirtti.

10 Aralık 2025
Kaynak: AA
