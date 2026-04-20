Savaş yeniden başladı! ABD dev gemiyi vurdu, İran'dan misilleme geldi

TÜm dünyanın yeniden endişelenmesine, piyasaların kırmızıya dönmesine neden olan haberler peş peşe geldi. Süren müzakerelerden bir sonuç çıkmazken ABD ve İran arasındaki savaş yeniden başladı.

ABD, DEV İRAN GEMİSİNİ VURDU

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçen dev İran gemisini vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’a ait yaklaşık 270 metre uzunluğunda ve bir uçak gemisiyle neredeyse aynı ağırlığa sahip olan TOUSKA adlı kargo gemisinin ablukayı geçmeye çalıştığını belirterek, "Bu girişim onlar için iyi sonuçlanmadı. ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri USS SPRUANCE, TOUSKA'ya Umman Denizi'nde durması yönünde açık bir uyarıda bulundu. İran mürettebatı bu uyarıya uymayı reddedince donanma gemimiz, makine dairesine açtığı ateşle gemiyi durdurdu" dedi.

İRAN'DAN ABD'YE MİSİLLEME

İran Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, ABD'nin İran gemisine saldırması sonrası İran ordusunun bölgedeki bazı Amerikan askeri gemilerine İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran ordusu, ABD’nin İran gemisini ele geçirmesine “kısa süre içinde yanıt vereceğini” açıkladı.

'İRAN ULUSAL GÜVENLİĞİNİ KORUMAK İÇİN TÜM İMKANLARINI KULLANACAK'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise artan ABD tehditlerine karşı ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumak için “tüm imkanlarını” kullanacağını açıkladı.

Arakçi, ABD saldırısının ardından Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran limanlarına, kıyılarına ve gemilerine yönelik son saldırıların, ABD tarafının çelişkili ve mantıksız taleplerle birleştiğinde, Washington’un diplomasiye ciddiyetle yaklaşmadığını gösterdiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, Pakistan’ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan ateşkesin son dönemde ihlal edildiğini de dile getirdi.

İranlı Bakan, “Bunlar, kötü niyetin ve diplomaside ciddiyet eksikliğinin açık işaretleridir” dedi. Bakan Arakçi, İran'ın “ülkenin çıkarlarını ve ulusal güvenliğini korumak için tüm imkânlarını kullanacağını” da sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasının ablukasını aşmaya çalışan İran’a ait "TOUSKA" isimli bir kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunduklarını bildirmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran gemisinin vurulduğu anların görüntülerini yayınlamıştı.

Daha önce bir Beyaz Saray yetkilisi Anadolu Ajansı'na, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile özel elçiler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın İran'la yeni bir müzakere turu için Pakistan'a gideceklerini söylemişti.