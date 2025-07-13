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Savaşı büyütecek gelişme! Kuzey Kore lideri Kim açık açık ilan etti: "Koşulsuz olarak..."

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Ukrayna'ya karşı Rusya'nın tüm eylemlerine koşulsuz destek verdiğini yineledi.

Savaşı büyütecek gelişme! Kuzey Kore lideri Kim açık açık ilan etti: "Koşulsuz olarak..."
Begüm Özkaynak

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, ikinci stratejik temaslar çerçevesinde ülkeyi ziyaret eden Lavrov ile bir araya geldi.

Savaşı büyütecek gelişme! Kuzey Kore lideri Kim açık açık ilan etti: "Koşulsuz olarak..." 1

KİM-JONG UN RUSYA'YI 'KOŞULSUZ OLARAK DESTEKLEMEYE' HAZIR OLDUKLARINI BELİRTTİ

Kim, görüşmede, Kuzey Kore ile Rusya arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda, "Ukrayna krizinin" temel nedenlerine yönelik Moskova yönetiminin aldığı tüm önlemleri "koşulsuz olarak desteklemeye ve teşvik etmeye hazır olduklarını" ifade etti.

Savaşı büyütecek gelişme! Kuzey Kore lideri Kim açık açık ilan etti: "Koşulsuz olarak..." 2

İki ülkenin stratejik meselelerde aynı görüşü paylaştığını vurgulayan Kim, ikili ilişkilerin geliştirmesi yönündeki kararlılığını yineledi.

Savaşı büyütecek gelişme! Kuzey Kore lideri Kim açık açık ilan etti: "Koşulsuz olarak..." 3

KUZEY KORE'DEN ÜÇLÜ HAVA TATBİKATINA TEPKİ

Bu arada Kuzey Kore Savunma Bakanlığı da Güney Kore, ABD ve Japonya'nın ortak düzenlediği hava tatbikatlarına tepki gösterdi.

Açıklamada, bu tür faaliyetlerin "Kore Yarımadası ve çevresindeki askeri gerilimi artıran başlıca tehlike unsuru" olduğu belirtildi.

Yonhap'ın haberine göre ise Güney Kore Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya şu ana kadar yaklaşık 28 bin konteyner dolusu silah ve top mermisi gönderdiği iddia edildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Rusya Ukrayna Kim Jong-un Sergey Lavrov
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