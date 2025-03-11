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Savaşın başından beri en büyük saldırı: Ukrayna, başkent Moskova'ya gökten drone yağdırdı

11.03.2025 11:50
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Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana başkent Moskova en yoğun saldırıya uğradı. Rusya'dan yapılan açıklamaya göre 91'i Moskova bölgesini hedef alan 337 Ukrayna insansız hava aracı düşürüldü. Moskova'daki tüm havalimanlarındaki uçuşları aksatan saldırıda can kaybı ve yaralanmalar da yaşandı.

Savaşın başından beri en büyük saldırı: Ukrayna, başkent Moskova'ya gökten drone yağdırdı

Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için temaslar yoğunlaşırken Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova ve etrafındaki yerleşim yerlerine gece boyunca yoğun drone saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı yaşandı. Moskova'nın uzun süredir görmediği yoğunluktaki saldırı sonrası görüntüler de geldi.

MOSKOVA GECE BOYU SALDIRI ALTINDAYDI

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkente gece saatleri boyunca yoğun İHA saldırılarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

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RUSYA: 91 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Toplam 69 İHA’nın Moskova ve civarında düşürüldüğünü ifade eden Sobyanin, düşen İHA’ların bazı binalara zarar verdiğini belirtti.

Rusya devlet haber ajansı TASS'a göre ise Savunma Bakanlığı, 91'i Moskova bölgesini hedef alan 337 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

Bu hava saldırısı Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Rusya'ya yönelik en büyük saldırılardan biri.

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1 ÖLÜ, 3 YARALI

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

MOSKOVA'YI YANGIN YERİNE ÇEVİRDİ

Rus basınında yer alan görüntülerde, İHA saldırısına maruz kalan Moskova’daki bir apartmanda ve bir müstakil evde yangın çıktığı görülüyor.

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UÇUŞLARI AKSATTI

Öte yandan, Moskova’daki tüm havalimanlarındaki uçuşların aksadığı kaydediliyor.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Moskova Rusya Ukrayna drone İHA
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