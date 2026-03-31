Savaşın bitmesini istemeyen ülkeler belli oldu: 'Trump'a baskı yapıyorlar'

SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTEMEYEN ÜLKELER...

ABD'nin İsrail iş birliğiyle İran'a yönelik savaşı devam ederken, barış görüşmelerine ilişkin açıklamalar da yapılıyor. ABD merkezli haber ajansı The Associated Press'in (AP) haberinde, Körfez ülkelerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yürütülen savaşı devam ettirmesini istediği iddia edildi. AP'nin ABD, Körfez ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn'den yetkililer yaptıkları özel görüşmelerde, Tahran'ın ABD öncülüğünde bir aydır devam eden bombardımanda yeterince zayıflatılmadığını savunarak, İran liderliğinde önemli değişiklikler sağlanmadan ya da İran'ın tutumunda dramatik bir dönüşüm yaşanmadan askeri operasyonun sona ermesini istemediklerini iletti.

"TRUMP'A BASKI YAPIYORLAR"

Yetkililer, BAE'nin Körfez ülkeleri arasında en sert tutuma sahip aktörlerden biri haline geldiğini ve Trump'a kara harekatı emri vermesi için yoğun baskı yaptığını iddia etti; Kuveyt ve Bahreyn'in de bu seçeneği desteklediğini söyledi.

İSTEKLERİNİ SIRALADILAR

AP'nin haberine göre; Suudi Arabistan ise savaşın şu aşamada sona erdirilmesinin İran'ın Arap komşularının güvenliğini garanti edecek yeterince güçlü bir anlaşma sağlamayacağını ABD'ye iletti. Suudi yetkililer, muhtemel bir savaş anlaşmasının İran'ın nükleer programını etkisiz hale getirmesi, balistik füze kapasitesini ortadan kaldırması, Tahran'ın vekil gruplara verdiği desteği sona erdirmesi ve ayrıca çatışma sırasında yaptığı gibi Hürmüz Boğazı'nı gelecekte etkin şekilde kapatamayacağının güvence altına alınması gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: İHA