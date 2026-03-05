HABER

Savaşın seyri değişebilir! İran yeni silahını sahaya sürdü

ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından başlayan savaş 6'ncı gününde devam ediyor. Taraflar birbirlerini hedef almaya devam ederken, İran'dan yeni bir hamle daha geldi. Şahid-136 dronunun daha gelişmiş versiyonu olan Hadid-110 savaşta sahaya sürüldü. 510 kilometre hıza ulaşabilen ve daha düşük radar görünürlüğü sağlayan Hadid-110'nun hedefe ulaşma başarısının daha fazla olduğu aktarıldı. İran medyasına göre sistem, son saldırılarla birlikte ilk kez operasyonel bir görevde kullanılmış oldu.

Melih Kadir Yılmaz

ABD ile İran arasında yapılan nükleer müzakerelerden sonuç çıkmamış ve ABD-İsrail İran'a saldırı başlatmıştı. İran da bu saldırılara yanıt verirken Orta Doğu'da patlak veren savaş 6'ncı gününe girdi. Taraflar her gün onlarca füzeyi ateşlerken, İran'dan savaşın seyrini değiştirebilecek bir hamle geldi.

İRAN YENİ SİLAHINI DEVREYE SOKTU

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik saldırılarda ilk kez "Hadid-110" adlı jet motorlu insansız hava aracını kullandığı bildirildi. Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre Hadid-110'un en dikkat çeken özelliği turbojet motorla donatılmış olması. Üçgen (delta kanat) tasarıma sahip olan dronun saatte yaklaşık 510 kilometre hıza ulaşabildiği ve İran envanterindeki en hızlı insansız hava araçlarından biri olduğu belirtiliyor.

Askeri analistler, Hadid-110'un özellikle hava savunma sistemlerini aşmak amacıyla geliştirildiğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, daha önce kullanılan Şahid-136 modeline kıyasla daha yüksek hız ve daha düşük radar görünürlüğü sayesinde hedefe ulaşma ihtimali artırılmış durumda.

İLK KEZ OPERASYONEL GÖREVDE KULLANILDI

Hadid-110 dronu ilk kez 12 Şubat 2025'te tanıtılmış ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin katıldığı ortak askeri tatbikatlarda test edilmişti. İran medyasına göre söz konusu sistem, son saldırılarla birlikte ilk kez operasyonel bir görevde kullanılmış oldu.

RUBİO SENATÖRLERE BRİFİNG VERDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun senatörlere verdiği kapalı brifingde Ortadoğu'daki savaşın seyri ele alındı. Yaklaşık 80 dakika süren toplantıda olası kara harekatı, mühimmat stokları ve İran yapımı "Shahed" tipi İHA'ların oluşturduğu tehdit gündeme geldi. Yetkililerin, bu İHA'ların beklenenden daha büyük bir sorun oluşturduğunu ve mevcut hava savunma sistemlerinin hepsini engellemekte zorlanabileceğini ifade ettiği öne sürüldü.

