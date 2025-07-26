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Savaşta 3. gün! Ateşkes reddedilmişti: Savaş gemileri sınıra gönderildi! Bilanço ağırlaşıyor

Bir yanda Rusya-Ukrayna savaşı öte yandan Orta Doğu'da İran, İsrail ve Suriye gerilimleri derken bu sefer listeye yeni iki ülke eklendi. Tayland ile Kamboçya arasında çıkan sınır gerilimi yerini savaşa bıraktı... Şimdiye kadar 32 kişinin yaşamını yitirdiği çatışmalar giderek şiddetleniyor. Tayland'ın bölgeye savaş gemilerini sevk ettiği öğrenilirken Kamboçya, sınır şehirlerinden vatandaşlarının tahliyelerini sağlıyor.

Savaşta 3. gün! Ateşkes reddedilmişti: Savaş gemileri sınıra gönderildi! Bilanço ağırlaşıyor

Dünyanın çeşitli yerlerinde süren savaşlara bir yenisi daha eklendi. Bu sefer adres Asya kıtasında. Kamboçya ile Tayland arasında 24 Temmuz tarihinde çıkan sınır gerilimi yerini savaşa bıraktı. Şu ana kadar 32 kişinin yaşamını yitirdiği çatışmalarda Tayland cephesi ateşkes çabalarını reddetti. Kamboçya'nın daha az askeri teçhizata sahip olduğu bilinirken çatışmaların seyrini tüm ülkeler yakından takip ediyor. İşte tüm detaylar!

Savaşta 3. gün! Ateşkes reddedilmişti: Savaş gemileri sınıra gönderildi! Bilanço ağırlaşıyor 1

SINIRDAN TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Kamboçya-Tayland sınırındaki gerginlik devam ederken Kamboçya'nın Preah Vihear kentinden tahliyeler devam ediyor. Sınır çatışmalarından kaçan Kamboçyalı aileler, sığınağa dönüştürülen Budist tapınağına yerleşmek için evlerinden ayrıldı.

Savaşta 3. gün! Ateşkes reddedilmişti: Savaş gemileri sınıra gönderildi! Bilanço ağırlaşıyor 2

ÇATIŞMALARDA 3. GÜN: 32 ÖLÜ

Tayland ile Kamboçya arasında 24 Temmuz'da alevlenen sınır geriliminde yaşamını yitirenlerin sayısı 32'yi buldu.

Savaşta 3. gün! Ateşkes reddedilmişti: Savaş gemileri sınıra gönderildi! Bilanço ağırlaşıyor 3

Ateşkes çağrılarına rağmen Tayland-Kamboçya sınırındaki gerilim 3. gününe girdi.

Savaşta 3. gün! Ateşkes reddedilmişti: Savaş gemileri sınıra gönderildi! Bilanço ağırlaşıyor 4

Çatışmalarda iki taraftan da ölenlerin sayısı 32'ye ulaştı.

Khmer Times'a göre, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, iki ülke arasındaki gerilimde 5'i asker 8'i sivil 13 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Maly Socheata, çatışmalarda 50 Kamboçyalı sivilin de yaralandığını bildirdi.

Savaşta 3. gün! Ateşkes reddedilmişti: Savaş gemileri sınıra gönderildi! Bilanço ağırlaşıyor 5

Ayrıca Tayland tarafı da çatışmalarda 6'sı asker 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Savaşta 3. gün! Ateşkes reddedilmişti: Savaş gemileri sınıra gönderildi! Bilanço ağırlaşıyor 6

SINIRA SAVAŞ GEMİLERİ GÖNDERİLDİ

Ülke basınında yer alan haberlere göre Tayland yönetimi, gerilimin sürdüğü sınır bölgesine 4 savaş gemisi sevk etti.

Savaşta 3. gün! Ateşkes reddedilmişti: Savaş gemileri sınıra gönderildi! Bilanço ağırlaşıyor 7

Bölgede Tayland'ın savaş uçakları da görev yapıyor.

Tayland hükümeti, Kamboçya'da yaşayan vatandaşlarına acilen ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Savaşta 3. gün! Ateşkes reddedilmişti: Savaş gemileri sınıra gönderildi! Bilanço ağırlaşıyor 8

KAMBOÇYA'NIN ASKERİ TEÇHİZATI DAHA AZ

Tayland çatışmalarda dün bir F-16 kullanırken, Londra merkezli International Institute for Strategic Studies verilerine göre Kamboçya'nın avcı savaş uçağı bulunmuyor ve Tayland'a kıyasla çok daha az askeri teçhizatı ve personeli bulunuyor.

Savaşta 3. gün! Ateşkes reddedilmişti: Savaş gemileri sınıra gönderildi! Bilanço ağırlaşıyor 9

Çatışmalar, bir hafta içinde ihtilaflı bölgede ikinci kez bir mayının infilak etmesiyle Taylandlı bir askerin uzvunu kaybetmesinin ardından başladı. Tayland mayının yeni yerleştirilmiş olduğunu iddia etti ve Kamboçya'daki büyükelçisini çekerek Kamboçya'nın ülkedeki temsilcisini sınır dışı etmekle tehdit etti. Kamboçya bu iddiayı reddetti.

Savaşta 3. gün! Ateşkes reddedilmişti: Savaş gemileri sınıra gönderildi! Bilanço ağırlaşıyor 10

ATEŞKES ÇABALARI

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 24 Temmuz'da iki ülkenin liderleri ile yaptığı telefon görüşmesinde ateşkes önermiş ve ülkelerin buna olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Enver'in çağrısını kabul ettiklerini bildiren Kamboçya ve Tayland yönetimleri, çatışmalar için birbirini suçlamayı sürdürmüştü.

Savaşta 3. gün! Ateşkes reddedilmişti: Savaş gemileri sınıra gönderildi! Bilanço ağırlaşıyor 11

TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kamboçya Tayland Asya savaş
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