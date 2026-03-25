Savaşta kara harekatı hazırlığı! 3 bin asker iddiasına meydan okuyan yanıt

Savaşta 26. güne girildi. Yapılan açıklamalarla tansiyon bazen düşse de atılan füzeler gerilimi daha da artırıyor. Son olarak ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin asker gönderme iddialarına İran'dan yanıt geldi. İran 20 yıldan fazladır buna hazırlandıklarını belirterek, "Daha da yaklaşın" açıklamasını yaptı.

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney’in Savunma Konseyi’ndeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, ABD’nin Orta Doğu’ya asker sevkiyatı iddiaları sonrası yaptığı açıklamada, "Yıllardır ABD’lilerin belirlenen noktalara gelmesini bekliyorduk. Daha da yaklaşın" dedi.

3 BİN ASKER GÖNDERME İDDİASI

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney’in Savunma Konseyi’ndeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, ABD basınında yer alan ve ABD Savunma Bakanlığı’nın 82’nci Hava İndirme Tümeni’nden yaklaşık 3 bin askeri Orta Doğu’ya göndermeye hazırlandığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.

"DAHA DA YAKLAŞIN"

Ahmediyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran’ın uzun süredir muhtemel bir askeri senaryoya hazırlandığını vurgulayarak, "Yıllardır ABD’lilerin belirlenen noktalara gelmesini bekliyorduk ve yirmi yılı aşkın süredir bu an için asimetrik savaş stratejisiyle hazırlık yapıyoruz. Artık ABD askerlerine tek bir mesajımız var: Daha da yaklaşın" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

