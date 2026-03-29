Savaşta 'yeni aşama' hazırlığı: İşte ABD'nin kara harekatı planı: 'Daha tehlikeli'

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) İran'da haftalarca sürebilecek olası bir kara operasyonu için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

ABD BASINI YAZDI

ABD’nin İran’a karşı başlattığı Destansı Öfke Operasyonu sürerken, Washington Post gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın İran'da haftalarca sürebilecek olası bir kara operasyonu için hazırlık yaptığı bildirildi. Planların savaşta "yeni bir aşamayı" başlatabileceğini belirten kaynaklar, bunun son 4 haftadaki karşılıklı saldırılardan "önemli ölçüde daha tehlikeli" olabileceğini söyledi.

OLASI RİSKLER SIRALANDI

Herhangi bir kara harekatının tam ölçekli bir işgalden farklı olacağını aktaran yetkililer, operasyon kapsamında özel kuvvetlerin de yer aldığı baskınların yapılabileceğine işaret etti.

Bunun yol açabileceği tehlikelere dikkat çeken kaynaklar, kara operasyonunun ABD askerlerini "insansız hava araçlarına ve füzelere, kara ateşine ve el yapımı patlayıcılara" maruz bırakabileceğini vurguladı.

"BİRKAÇ AY SÜREBİLİR"

Pentagon’un, İran'ın petrol ihracat merkezi olan Harg Adası'na yönelik operasyonlar ile Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyı bölgelerine düzenlenebilecek baskınları da seçenek olarak değerlendirdiği aktarıldı. Bazı yetkililerin olası kara operasyonunun "birkaç hafta", bazılarının ise "birkaç ay" sürebileceğini söylediği belirtildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, habere konu iddialarla ilgili kesin yorum yapmaktan kaçınarak, "Başkomutana en fazla sayıda seçeneği sunmak için hazırlık yapmak Pentagon'un görevidir. Bu, Başkanın bir karar verdiği anlamına gelmez" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır