HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Savaşta 'yeni aşama' hazırlığı: İşte ABD'nin kara harekatı planı: 'Daha tehlikeli'

Savaşta 1 ay geride kaldı ancak dünyanın beklediği ateşkes hala sağlanamadı. Bombalar patlamaya devam ederken ABD'nin kara harekatı planı deşifre oldu. Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan da açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) İran'da haftalarca sürebilecek olası bir kara operasyonu için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

Savaşta yeni aşama hazırlığı: İşte ABD nin kara harekatı planı: Daha tehlikeli 1

ABD BASINI YAZDI

ABD’nin İran’a karşı başlattığı Destansı Öfke Operasyonu sürerken, Washington Post gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın İran'da haftalarca sürebilecek olası bir kara operasyonu için hazırlık yaptığı bildirildi. Planların savaşta "yeni bir aşamayı" başlatabileceğini belirten kaynaklar, bunun son 4 haftadaki karşılıklı saldırılardan "önemli ölçüde daha tehlikeli" olabileceğini söyledi.

Savaşta yeni aşama hazırlığı: İşte ABD nin kara harekatı planı: Daha tehlikeli 2

OLASI RİSKLER SIRALANDI

Herhangi bir kara harekatının tam ölçekli bir işgalden farklı olacağını aktaran yetkililer, operasyon kapsamında özel kuvvetlerin de yer aldığı baskınların yapılabileceğine işaret etti.
Bunun yol açabileceği tehlikelere dikkat çeken kaynaklar, kara operasyonunun ABD askerlerini "insansız hava araçlarına ve füzelere, kara ateşine ve el yapımı patlayıcılara" maruz bırakabileceğini vurguladı.

Savaşta yeni aşama hazırlığı: İşte ABD nin kara harekatı planı: Daha tehlikeli 3

"BİRKAÇ AY SÜREBİLİR"

Pentagon’un, İran'ın petrol ihracat merkezi olan Harg Adası'na yönelik operasyonlar ile Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyı bölgelerine düzenlenebilecek baskınları da seçenek olarak değerlendirdiği aktarıldı. Bazı yetkililerin olası kara operasyonunun "birkaç hafta", bazılarının ise "birkaç ay" sürebileceğini söylediği belirtildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, habere konu iddialarla ilgili kesin yorum yapmaktan kaçınarak, "Başkomutana en fazla sayıda seçeneği sunmak için hazırlık yapmak Pentagon'un görevidir. Bu, Başkanın bir karar verdiği anlamına gelmez" açıklamasında bulundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.