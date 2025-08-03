Savaştan kaçan Ukraynalı Katerina, İstanbul'da fuhuş çetesinin eline düştü! Her şey sosyal medyadan aldığı davet ile başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş 24 Şubat 2022'den beri sürüyor. Savaş nedeniyle birçok Ukraynalı vatandaş ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Ülkesini terk etmek zorunda kalan bazı Ukraynalı vatandaşlar Türkiye'ye geldi.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTI, İSTANBUL'A GELDİ

O isimlerden biri de 29 yaşındaki Katerina B. oldu. Savaşın gölgesinde alkol bağımlısı babası ve annesiyle birlikte yaşam mücadelesi veren Katerina B. sosyal medya üzerinden İlyas isminde biriyle tanıştı. Kısa bir süre sonra İlyas, Katerina'yı İstanbul'a davet etti.

PASAPORTUNA EL KONULDU, FUHUŞA ZORLANDI

Sabah'tan Mustafa Kaya'nın haberine göre davet üzerine İstanbul'a gelen Katerina, bir süre Bahçelievler'de kaldı. Burada soyadı öğrenilemeyen İlyas isimli şahıs tarafından alıkonulan Katerina çeşitli erkeklerle fuhuşa zorlandı.

Katerina daha sonra Özbek bir kadına teslim edildi ve fuhuş batağına itildi. Savaştan kaçan Katerina'nın pasaportuna el koyan şahıslar, genç kadını fuhuşa zorladı.

Antalya'da bir takside telefonu çalınınca polis merkezine giderek şikayetçi olan Katerina, içine düştüğü fuhuş batağından kurtulmak istese de her defasında çete izini buldu. Çalışıp para kazanacağı söylenerek Erzurum'a gönderilen Katerina, burada bir grup mühendis tarafından uyuşturucu kullanılarak bir kez daha fuhuşa zorlandı.

PARA KAZANMAK İSTEDİ, ÖZBEK KADIN BİR KEZ DAHA YEM ATTI

İstanbul'a dönen Katerina kendine geldikten sonra kaybolan pasaportu ve telefonu için para kazanmak zorunda kaldı. Çalışmak için İstanbul Aksaray'da tercümanlık bürosunda İngilizce ve Rusça tercümanlık yapmaya başlayan Ukraynalı kadına, hayatını kabusa çeviren Özbek kadın bir kez daha yem attı.

ÖZBEK KADIN YİNE TUZAĞA ÇEKMEYE ÇALIŞTI: "GECE KULÜBÜNDE ÇALIŞ"

Özbek kadın, "Çok para kazanıp pasaportunu ve telefonunu alman için gece kulübünde çalış" teklifinde bulundu. Bu kadının elinden kurtulan Katerina, Aksaray'da kendinden geçmiş halde dolaşmaya başladı.

KATERİNA'NIN YARDIMINA BİR AVUKAT KOŞTU

O sırada ise Katerina'nın yaşamına dokunan bir avukat yardıma koştu. İsmini açıklamak istemeyen avukat, içler acısı bir halde olan Katerina'yı korumaya alarak BM Ukrayna Bürosu ve uluslararası göçle ilgilenen sivil toplum kuruluşları ile iletişime geçti. Katerina B.'nin İstanbul İl Göç İdaresi'ne başvurusu yapıldı.

"ÜLKEMİZDE SAVAŞ BAŞLAYINCA AİLEM DARMADAĞIN OLDU"

Yaşadığı olaylardan dolayı psikolojisi bozulan Katerina B. yaptığı açıklamada, "Ülkemizde savaş başlayınca ailemiz darmadağın oldu. Babam alkol bağımlısıydı. Annem ise günlük olarak işlerde çalışıyordu. Savaşın acı yüzünü yaşadık. Sosyal medya üzerinden İlyas ile tanıştım beni İstanbul'a davet etti.

"PARA VERECEKLERİNİ SÖYLEYİP BANA TECAVÜZ ETTİLER"

Ben de onun yanına gittim. Bahçelievler'de bir hafta kaldım. Sonra beni Özbek kadınla tanıştırdı. O da Rusça biliyordu. Paraya ihtiyacım olduğunu söyleyince beni birilerinin yanına götürdü. Fakat onlar da para vereceklerini söyleyip bana tecavüz ettiler.

"BANA UYUŞTURUCU KULLANDIRIP FUHUŞA SÜRÜKLEDİLER"

Sonra beni Ankara'da bir işe gireceğim diye gönderdiler. Orada da 20 gün kapalı odada kaldım. Bir çok insanla birlikte olmam için zorladılar. Uyuşturucuyu bilmezdim bana uyuşturucu kullandırıp fuhuşa sürüklediler. Şimdi tek isteğim para kazanıp pasaportumu çıkarıp ülkeme dönmek.

"TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM, HİÇBİR ŞEYİM KALMADI"

Sağlığım bozulduğu için tedavi olmak istiyorum. Param yok, kalacak yerim yok. Hiçbir şeyim kalmadı. Annem ben İstanbul'a geldikten sonra Avrupa'ya kaçmış. Ondan da haber alamıyorum. Türkiye Cumhuriyetinden yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.

"YARDIMA İHTİYACI VAR"

Katerina B.'ye yardımcı olan avukat ise "Kendisini ilk gördüğümde üzerinde yırtık bir tişört, patlamış bir ayakkabı vardı ve bir ağaç dibinde anormal hareketler sergiliyordu. Kadının zor bir durumda olduğunu düşünüp yanına gittim. Kendisiyle iletişim kurmaya çalıştığımda ise hem dil bariyerine hem de uyuşturucunun vücuduna bıraktığı etkilerden olsa gerek bilinci tam olarak yerinde değildi. Savaşın darbesini yiyen genç kadının tedavi olabilmesi ve kadın sığınma evine yatırılması için hukuki yardıma ihtiyacı var" dedi.