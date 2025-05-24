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Savcı Sayan AK Partili ismi işaret etmişti! Gündem olan olay sonrası Aydın Ayaydın'dan çağrı: "Çık o ismi açıkla"

Son yerel seçimde AK Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Aydın Ayaydın, AK Parti'nin Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yolsuzluk iddiasında isminin geçmesinin ardından çağrıda bulundu. Sayan'a seslenen Ayaydın, zan altında bırakıldığını belirterek, "Tarif ettiğiniz kişi kim ise, kamuoyunu daha fazla meşgul etmeden ismini açıkça belirtmeniz bir sorumluluktur" dedi.

Savcı Sayan AK Partili ismi işaret etmişti! Gündem olan olay sonrası Aydın Ayaydın'dan çağrı: "Çık o ismi açıkla"
Mustafa Fidan

AK Partili iki isim arasında 'isim' polemiği yaşandı. AK Partili Aydın Ayaydın,AK Partili Savcı Sayan'ın bir yolsuzluk iddiasında ismini geçirmesine tepki gösterdi ve "Zan altında bırakıldım. O ismi açıkça belirtmeniz bir sorumluluktur" dedi.

AKP'nin eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Sayan, terör örgütleri ile iş tutuan bir AK Partilinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini kullanarak yolsuzluk yaptığını iddia etmişti. Sayan, sosyal medyada dile getirdiği bu iddiasında isim vermemişti.

savcı
Savcı Sayan

CHP'Lİ BAŞARIR DİLE GETİRDİ, AYAYDIN HAREKETE GEÇTİ

Sayan'ın paylaşımının ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "O isim Aydın Ayaydın mı?" sorusu sorarak isim verdi. Bunun üzerine Aydın Ayaydın, bir açıklama yaparak iddiayı reddetti.

Konuya ilişkin bir yazı paylaşarak siyaset kulislerinde adı geçtiği için zan altında kaldığını belirten Ayaydın, "Bu tür iddialar bana yapışmaz; alnım açık, başım dik. Gocunacak hiçbir şeyim olmadığını da bu vesileyle bir kez daha kamuoyuna ilan ederim" ifadelerini kullandı.

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Aydın Ayaydın
İşte Ayaydın'ın o yazısı;

"SAVCI SAYAN’A AÇIK ÇAĞRIDIR"

Sayın Savcı Sayan,

"Sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştığınız açıklamada, içinde yer aldığınız AK Parti’ye ve bağlılığından kuşku duymadığınız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yakın görünen; ancak menfaati için çalışan, liderine ihanet eden ve muhalifleriyle iş birliği yapan sözde bir kişiden bahsetmektesiniz.

Sizi, Ağrılı mert bir ailenin mensubu olarak tanıyoruz. Ancak bu açıklamanızda ismini açıkça belirtmediğiniz sürece, ima ettiğiniz kişiyle hiçbir ilgisi olmayan birçok değerli AK Parti mensubunun ve özellikle şahsımın ismi, çeşitli kulislerde ve siyaset dışı hesapları olan çevrelerin diline dolanmakta; bu da hem partimize hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza doğrudan zarar vermektedir.

Tarif ettiğiniz kişi kim ise, kamuoyunu daha fazla meşgul etmeden ismini açıkça belirtmeniz bir sorumluluktur. Hatta elinizdeki tüm bilgi ve belgeleri, amasız fakatsız bir şekilde ilgili adli mercilere iletmeniz ve gereğinin yapılmasını sağlamanız gerekmektedir. Aksi takdirde, bu belirsizlik gereksiz tartışmalara ve asılsız spekülasyonlara zemin hazırlamakta; bu da doğrudan AK Parti’nin itibarını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği duruşu tartışmaya açmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletin gönlünde kaşıkla topladığı desteği, bu tür açıklamalarla kepçeyle dağıtmak, sadece Erdoğan karşıtlarının ekmeğine yağ sürer."

sjdb

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Anahtar Kelimeler:
Savcı Sayan ak parti
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