Savcılara 'mülke el koyma' yetkisi... Önce Yeni Şafak sonra AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan Torba Yasası'nın içeriğindeki bir düzenleme gündem yarattı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendirecek yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifindeki bir madde ise tartışma yarattı. 36 maddelik yeni torba yasasıyla “kara para aklama” ve “terörizmin finansmanı” suçlarına ilişkin CMK’nın 128’inci maddesinde değişiklik öngörülüyor.

SAVCILAR, MAL VARLIKLARINA EL KOYABİLECEK!

Düzenlemeye göre, savcılara hakim kararı olmadan kişilerin mal varlıklarına el koyma yetkisi tanınacak.

Torba yasasındaki söz konusu madde kamuoyunun gündemine otururken, tepkiler de peş peşe geldi. Muhalefetin de tepki gösterdiği maddeyle ilgili bir çıkış da eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.

ŞAMİL TAYYAR: "BU VAHİM HATADAN MUTLAKA DÖNÜLMELİDİR"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tayyar, söz konusu uygulamanın keyfiyete neden olacağını savunurken; "Bu vahim hatadan mutlaka dönülmelidir. Yanlış yapıyorsunuz." dedi.

Tayyar'ın açıklamaları şöyle:

"Meclis gündemindeki torba kanunda mülkiyet hakkıyla ilgili çok vahim bir düzenleme konusu var.

Tüm katalog suçlarda hakim kararı ve MASAK, BDDK gibi ilgili kurumlardan rapor almadan savcılara, kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi veriliyor.

Mevcut durum bile sorunluyken, Anayasal güvence altındaki mülkiyet hakkına getirilen hukuki kısıtlamaların bu denli kolaylaştırılması, sistemin can damarına ağır bir müdahaledir.

Keyfiyete sebep olur.

Kara para ve terörün finansmanıyla mücadele adı altında, mahkeme ve MASAK gibi kurumları devre dışı bırakarak, sadece savcılık kararıyla mal varlığına el koymanın yolu açılırsa, bu yetkinin yarın hangi keyfiyetle uygulanacağını bilemezsiniz."

BİR TEPKİ DE YENİ ŞAFAK'TAN

Bir dikkat çeken çıkış da Yeni Şafak Gazetesi'nden gelmişti. Gazete "Mülkiyet hakkını tehdit eden yetki" başlıklı manşetle mal varlıklarına yönelik düzenlemeye tepki gösterdi.

Haberde, "Hâkim kararı olmadan, savcılara, kişilerin mal varlığına el koyma yetkisi tanınması gündemde. Evrensel hukuk ilkeleri ve Anayasa adeta hiçe sayılarak tüm mali hakların kısıtlanması sonucuna götürebilecek böyle bir düzenleme, ileride telâfisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir." denildi.

Söz konusu düzenlemede savcılara 'süper yetki' tanındığı belirtildi. Düzenlemenin yasalaşması halinde temel hakların korumasız kalacağı dile getirildi.