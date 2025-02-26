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  4. Savcılık İmamoğlu'nun diploması için harekete geçti! İstanbul Üniversitesi'ne yazı gönderildi

Savcılık İmamoğlu'nun diploması için harekete geçti! İstanbul Üniversitesi'ne yazı gönderildi

26.02.2025 09:39
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son günlerde tartışma konusu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili bir kez daha harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'sahte diploma' soruşturması kapsamında İstanbul Üniversitesi'nden belge talebinde bulundu.

Savcılık İmamoğlu'nun diploması için harekete geçti! İstanbul Üniversitesi'ne yazı gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile ilgili İstanbul Üniversitesi'ne yazı göndererek öğrenim belgesini istedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Üniversitesi'ne gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

" Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın araştırma raporu kapsamında; K.K.T.C.'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığı, yatay geçiş işlemlerine kabul edilecek yükseköğretim kurumlarının tanınırlığının aranması gerektiğinin anlaşıldığı, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus (UCNC)'den yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığına Yükseköğretim Kurulu Kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı; Bu kapsamda: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın raporu kapsamında; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği,

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bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ekte gönderilen rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılmasına son verilmemesi halinde hukuka aykırı durumdan doğacak sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturma başlatılması veya yürütülen bir soruşturma var ise bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gördüğüne dair tüm belgelerin tarafımıza gönderilmesi, 12 Eylül 1990 tarihinde söz konusu üniversitede herhangi bir bölüme kayıtlı olup olmadığının tespiti ve tarafımıza açık kimlik bilgilerinin gönderilmesi, raporda bahsedilen yatay geçişe ilişkin belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın ivedi bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur" (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu diploma
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Okuyucu Yorumları 43 yorum
demek ki imamoğlundan çok korkuyorlar. yargı adıyla her türlü hukuksuz işlemleri hukuki bir çerçeveye oturtmaya çalıştıklarına göre. bunun başka açıklaması var mı?
hasetlik tedavi edilemeyen tek hastalıktır. diploması olmayanların cahillerin, diploması olanlara yaptıkları işkence.
sonlari geldi galiba nasilda titriyorlar.
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