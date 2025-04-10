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Savcıyı hedef göstermişti! Adresi bulundu, tutuklandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde daha önce kendisi hakkında kamu davası açan kadın Cumhuriyet Savcısının fotoğraf ve ismini kullanarak, "Ekrem İmamoğlu’nu tutuklayan savcı" şeklinde yalan paylaşım yapan şahıs tutuklandı.

Savcıyı hedef göstermişti! Adresi bulundu, tutuklandı

Çivril Adliyesinde görev yapan kadın Cumhuriyet Savcısı A.S.’nin daha önce hakkında kamu davası açtığı ve yargılamanın halen devam ettiği M.H.G., sosyal medya platformu üzerinden ismini gizleyip, savcının resmi ve ismini kullanarak "Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını isteyen savcı" şeklinde yalan paylaşım yaptı. Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabı ve URL kaynaklarını inceleyerek şüphelinin adres ve açık ismine ulaştı. Şüpheli yaşadığı Ankara’nın Kahraman Kazan ilçesine, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

SAVCIYA ATTIĞI İFTİRAYI İTİRAF ETTİ

Zanlının alınan ifadesinde Çivril’de yaşadığı önemde sosyal medya platformundaki kişisel sayfasından yaptığı bir paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Savcısı A.S.’nin kamu davası açtığını ve davadan hüküm giydiği için savcıya husumet beslediğini itiraf ettiği bildirildi. M.H.G., "Kişisel verileri izinsiz yayma" ve "Kamu görevlisini hedef gösterme" suçlarından tutuklandı.

M.H.G.’ün Çivril’de yaşadığı 2024 yılında kendisine ait hesaptan yaptığı paylaşım nedeniyle açılan kamu davası sonucunda "TCK’nın 301. Maddesine göre Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçunu işlediği" gerekçesi yargılanmaya devam ettiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Savcı
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