HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Türkiye dün akşam saatlerinde bir cinayet haberiyle sarsıldı. 19 yaşındaki Mustafa Can G., Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak katletti. Katilin 3 suç kaydı olduğu belirlenirken hangi suçlardan sabıkalı olduğu da ortaya çıktı. Öte yandan restoranın hemen yanında jandarma karakolunun bulunması dikkat çekti.

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Çekmeköy’de bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58) bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. saldırganın üç farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! Jandarma detayı dikkat çekti 1

HUSUMETİN NEDENİ BİLİNMİYOR

Saldırganın, işletmede yaklaşık iki yıl önce garson olarak çalışan Mustafa Can G. (19) olduğu belirlendi. G.‘nin, o dönemde müşteri olarak işletmeye gelen Savcı Kayhan ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı ve aralarında husumet başladığı tespit edildi.

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! Jandarma detayı dikkat çekti 2

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, aradan geçen zamana rağmen husumeti sürdüren G.nin, dün akşam işletmeye gelerek Savcı Kayhan’a saldırdı. G.’nin, Kayhan’ı boğazından bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! Jandarma detayı dikkat çekti 3

3 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Saldırgan Mustafa Can G.nin, suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gül’ün kadına karşı şiddet, ısrarlı takip ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 3 ayrı sabıkası bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca 2024 yılı Kasım ayı ile 2025 yılı Ocak ayı arasında Maltepe Cezaevi’nde kaldığı öğrenildi. Öte yandan restoranın hemen yanında jandarma karakolunun bulunması dikkat çekti.

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! Jandarma detayı dikkat çekti 4

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! Jandarma detayı dikkat çekti 5

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildiTepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi
CHP'den Barış Yarkadaş hamlesi! Savunması alınacakCHP'den Barış Yarkadaş hamlesi! Savunması alınacak

Anahtar Kelimeler:
cinayet Savcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı!

Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede!

Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede!

26 yaş küçük eşiyle tatil pozu olay oldu! Son haline yorum yağdı

26 yaş küçük eşiyle tatil pozu olay oldu! Son haline yorum yağdı

ABD'de tutuklanan Türk bilim insanıyla ilgili yeni gelişme

ABD'de tutuklanan Türk bilim insanıyla ilgili yeni gelişme

Yangın kontrol altında! Çıkış nedeniyle ilgili çarpıcı karga iddiası

Yangın kontrol altında! Çıkış nedeniyle ilgili çarpıcı karga iddiası

Bungalovdaki gizli kamera skandalında gelişme

Bungalovdaki gizli kamera skandalında gelişme

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.