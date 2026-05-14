Sayı 12'ye yükseldi! MHP Malatya il teşkilatını da feshetti

6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nı fesheden Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki hareketlilik sürüyor. Son olarak bugün Malatya teşkilatının feshedildiği haberi geldi.
Gelişmeyi MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir" dedi.
Yalçın, Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül'ün atandığını duyurdu.
Malatya teşkilatıyla birlikte 6 Nisan'dan bu yana feshedilen MHP il teşkilatlarının sayısı 12 oldu.
6 Nisan 2026: İstanbul
16 Nisan 2026: Kütahya, Eskişehir, Kars
17 Nisan 2026: Bilecik, Çanakkale, Muğla
20 Nisan 2026: Bolu
21 Nisan 2026: Ardahan
24 Nisan 2026: Bingöl, Gaziantep
14 Mayıs 2026: Malatya