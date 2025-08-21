Sayısal loto rekor ikramiyesi sahibini buldu! 543 milyon 778 bin 194 TL'lik rekor ikramiye tek bilete çıktı: Sayısal loto talihlisi nerede?

Türkiye, Çılgın Sayısal Loto'nun son çekilişiyle birlikte bir kez daha büyük bir heyecan yaşadı.

543 MİLYON 778 BİN 194 TL'LİK REKOR İKRAMİYE TEK BİLETE İSABET ETTİ

20 Ağustos 2025 tarihinde yapılan çekilişte, 543 milyon 778 bin 194 TL'lik rekor ikramiye tek bir bilete isabet etti. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada, ikramiyenin sahibini bulduğu belirtilirken, talihlinin kimliği ve biletini nereden aldığına dair detaylar henüz paylaşılmadı.

İKRAMİYENİN TALİHLİSİ KİM?

Vatandaşlar, biletlerini kontrol etmek için Milli Piyango Online platformuna akın ederken, sosyal medyada da konuyla ilgili çeşitli spekülasyonlar ve tahminler dolaşıyor. İkramiyenin hangi ile çıktığı, talihlinin kim olduğu gibi sorular en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Piyango yetkilileri, talihlinin kimliğini koruma altına alırken, ikramiyenin hangi il veya ilçeye çıktığına dair net bir bilgi vermekten kaçınıyor. Ancak, ikramiyenin büyük bir şehirde mi yoksa daha küçük bir yerleşim yerinde mi çıktığına dair bazı ipuçları bekleniyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN DÜZENLENİYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez düzenleniyor. Çekilişler, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

Biletler, Milli Piyango Online web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden satın alınabiliyor. Bu devasa ikramiye, Türkiye'de Sayısal Loto tarihinin en büyük ikramiyelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Daha önceki rekor ikramiyeler de büyük ilgi görmüş ve talihlilerin hayatlarını tamamen değiştirmişti.

Bu son ikramiyenin de talihliye büyük bir fırsat sunacağı ve hayatında önemli değişikliklere yol açacağı düşünülüyor.

Bilet sorgulama işlemleri Milli Piyango Online platformu üzerinden kolayca yapılabiliyor. Vatandaşlar, bilet numaralarını girerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını anında öğrenebiliyor. Ayrıca, Milli Piyango bayilerinden de bilet sorgulama işlemi yapılabiliyor.

Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibini bulmasıyla birlikte, gözler şimdi talihlinin üzerinde. İkramiyenin nereye çıktığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmazken, vatandaşlar biletlerini kontrol etmeye ve talihlinin kim olduğunu merak etmeye devam ediyor. Milli Piyango yetkilileri, talihlinin kimliğini korurken, ikramiyenin sahibine ulaşması için gerekli tüm desteği sağlayacaklarını belirtiyor.