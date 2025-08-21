HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sayısal loto rekor ikramiyesi sahibini buldu! 543 milyon 778 bin 194 TL'lik rekor ikramiye tek bilete çıktı: Sayısal loto talihlisi nerede?

Çılgın Sayısal Loto'nun 20 Ağustos 2025 çekilişinde rekor ikramiye olan 543 milyon 778 bin 194 TL sahibini buldu. Bilet sorgulama işlemleri hızla devam ederken, talihlinin kim olduğu ve biletini nereden aldığı merak konusu oldu. Milli Piyango yetkilileri, talihlinin kimliğini korurken, ikramiyenin hangi il veya ilçeye çıktığına dair ipuçları vermekten kaçınıyor.

Sayısal loto rekor ikramiyesi sahibini buldu! 543 milyon 778 bin 194 TL'lik rekor ikramiye tek bilete çıktı: Sayısal loto talihlisi nerede?
Sedef Karatay

Türkiye, Çılgın Sayısal Loto'nun son çekilişiyle birlikte bir kez daha büyük bir heyecan yaşadı.

543 MİLYON 778 BİN 194 TL'LİK REKOR İKRAMİYE TEK BİLETE İSABET ETTİ

20 Ağustos 2025 tarihinde yapılan çekilişte, 543 milyon 778 bin 194 TL'lik rekor ikramiye tek bir bilete isabet etti. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada, ikramiyenin sahibini bulduğu belirtilirken, talihlinin kimliği ve biletini nereden aldığına dair detaylar henüz paylaşılmadı.

İKRAMİYENİN TALİHLİSİ KİM?

Vatandaşlar, biletlerini kontrol etmek için Milli Piyango Online platformuna akın ederken, sosyal medyada da konuyla ilgili çeşitli spekülasyonlar ve tahminler dolaşıyor. İkramiyenin hangi ile çıktığı, talihlinin kim olduğu gibi sorular en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Piyango yetkilileri, talihlinin kimliğini koruma altına alırken, ikramiyenin hangi il veya ilçeye çıktığına dair net bir bilgi vermekten kaçınıyor. Ancak, ikramiyenin büyük bir şehirde mi yoksa daha küçük bir yerleşim yerinde mi çıktığına dair bazı ipuçları bekleniyor.

BİLETİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN DÜZENLENİYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez düzenleniyor. Çekilişler, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

Biletler, Milli Piyango Online web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden satın alınabiliyor. Bu devasa ikramiye, Türkiye'de Sayısal Loto tarihinin en büyük ikramiyelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Daha önceki rekor ikramiyeler de büyük ilgi görmüş ve talihlilerin hayatlarını tamamen değiştirmişti.

Bu son ikramiyenin de talihliye büyük bir fırsat sunacağı ve hayatında önemli değişikliklere yol açacağı düşünülüyor.

Sayısal loto rekor ikramiyesi sahibini buldu! 543 milyon 778 bin 194 TL lik rekor ikramiye tek bilete çıktı: Sayısal loto talihlisi nerede? 1

Bilet sorgulama işlemleri Milli Piyango Online platformu üzerinden kolayca yapılabiliyor. Vatandaşlar, bilet numaralarını girerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını anında öğrenebiliyor. Ayrıca, Milli Piyango bayilerinden de bilet sorgulama işlemi yapılabiliyor.

Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibini bulmasıyla birlikte, gözler şimdi talihlinin üzerinde. İkramiyenin nereye çıktığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmazken, vatandaşlar biletlerini kontrol etmeye ve talihlinin kim olduğunu merak etmeye devam ediyor. Milli Piyango yetkilileri, talihlinin kimliğini korurken, ikramiyenin sahibine ulaşması için gerekli tüm desteği sağlayacaklarını belirtiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çilingirle girdiği evde kardeşinin cesedini buldu!Çilingirle girdiği evde kardeşinin cesedini buldu!
Türkiye'de ilk: Sıra dışı doğa olayı...Türkiye'de ilk: Sıra dışı doğa olayı...

Anahtar Kelimeler:
büyük ikramiye Çılgın Sayısal Loto Büyük ikramiye hangi bilete çıktı çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları çılgın sayısal loto en çok çıkan sayılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ağustos ortasında beklenmedik manzara şaşırttı

Ağustos ortasında beklenmedik manzara şaşırttı

Benfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozdu

Benfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozdu

Muğla'da 12 saat sonra mucize! İHA'lar tespit etti: İki çocuk sağ bulundu

Muğla'da 12 saat sonra mucize! İHA'lar tespit etti: İki çocuk sağ bulundu

Narin 1 yıl önce bugün kayboldu! Babası, annenin cezaevindeki sözlerini açıkladı

Narin 1 yıl önce bugün kayboldu! Babası, annenin cezaevindeki sözlerini açıkladı

Yaşlı annesini boğazını keserek katletmişti! Cezaevinde hayatını kaybetti: Ölüm sebebi ise...

Yaşlı annesini boğazını keserek katletmişti! Cezaevinde hayatını kaybetti: Ölüm sebebi ise...

İzinleri olsa bile hepsi kaldırılacak

İzinleri olsa bile hepsi kaldırılacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.