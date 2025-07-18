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Schengen'den güzel haber! Avrupa Birliği, Schengen vizesinde kurallara uyan Türklere kolaylık sağlayacak

Son zamanlarda Türklerin birçok problem yaşadığı Schengen vizesi konusunda Avrupa Birliği'nden güzel haber geldi. AB, kurallara uyan Türk vatandaşlarının kısa süreli başvurularında kolaylık sağlanacak düzenlemeleri kabul ettiğini duyurdu.

Schengen'den güzel haber! Avrupa Birliği, Schengen vizesinde kurallara uyan Türklere kolaylık sağlayacak
Mustafa Fidan

AB Schengen vizesinde kurallara uyan Türklere kolaylık sağlanacağını duyurdu. AB, yaptığı duyuruyla kurallara uyan Türk vatandaşlarına tekrar başvuruda daha uzun süre verileceğini açıkladı.

Avrupa ülkelerine seyehat konusunda kolaylık sağlayan Schengen vizesi son zamanlarda Türkler için olumsuz sonuçlanmasıyla gündeme geliyordu. Vize başvurusunda gerekli tüm evrakların teslim edilmeisne rağmen verilen ret kararı birçok kişide hayal kırıklığı yaratıyordu.

Schengen den güzel haber! Avrupa Birliği, Schengen vizesinde kurallara uyan Türklere kolaylık sağlayacak 1

AB'DEN SCHENGEN VİZESİ İÇİN GÜZEL HABER

Haberet.com sitesinde yer alan habere göre, AB'nin son açıkladığı karar sürekli seyahat eden ve Schengen kurallarına uyanların bir sonraki vize sürelerini uzatacak.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun aldığı karara göre; Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine yönelik kısa süreli vize başvurularında kolaylık sağlayacak yeni düzenlemeleri kabul etti. Karar, Türkiye'deki AB üye ülkeleri konsolosluklarından yapılan başvurular için geçerli olacak.

Schengen den güzel haber! Avrupa Birliği, Schengen vizesinde kurallara uyan Türklere kolaylık sağlayacak 2

SÜRELER VE BİR SONRAKİ BAŞVURADA ALINACAK VİZE SÜRESİ

Önceki vizesinin bitişinden itibaren bir yıl içinde başvuru yapanlara 6 aylık,
Önceki 6 aylık vizesinin bitişinden itibaren iki yıl içinde başvuru yapanlara ise 1 yıllık çok girişli vize verilebilecek.
Önceki 1 yıllık vizesinin bitişinden itibaren iki yıl içinde başvuru yapanlara ise 3 yıllık çok girişli vize verilebilecek.
Önceki 3 aylık vizesinin bitişinden itibaren iki yıl içinde başvuru yapanlara ise 5 yıllık çok girişli vize verilebilecek.
Eğer vize süresi pasaportun geçerliliğinden daha uzun olacaksa, vize süresi pasaport süresinden 3 ay önce sona erer.

Schengen den güzel haber! Avrupa Birliği, Schengen vizesinde kurallara uyan Türklere kolaylık sağlayacak 3

KARARIN UYGULANACAĞI DEVLETLER

Türk vatandaşlarına uygulanan bu yeni vize kuralı; Belçika, Bulgaristan, Çekya, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya ve İsveç’i kapsıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Vize pasaport schengen vizesi
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