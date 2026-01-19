HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

SDG köşeye sıkıştı! Suriye ordusu çatışmaksızın ilerleyişini sürdürüyor

Suriye'nin kuzeyinde Suriye ordusunun ilerleyişi sürüyor. Terör örgütü SDG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesinin ardından Suriye ordusu SDG'yi buradan da sürmeye devam ediyor. Suriye güçleri özellikle Rakka'nın kuzeyinde direnişle karşılaşmadan toprakları devralıyor.

SDG köşeye sıkıştı! Suriye ordusu çatışmaksızın ilerleyişini sürdürüyor

Suriye ordusunun sabah saatlerinde Münbiç'in güneydoğusundaki Tişrin Barajı'nı devralmasının ardından bu bölgeden Fırah Nehri'nin karşısına geçen birlikler, Ayn el-Arab ile Rakka kent merkezi arasındaki sahaya ilerliyor.

SDG köşeye sıkıştı! Suriye ordusu çatışmaksızın ilerleyişini sürdürüyor 1

SDG KÖŞEYE SIKIŞTI

Suriye ordusunun ilerlediği bir başka nokta ise Fırat Nehri'nin doğusunda ve Rakka'nın kuzeyinde yer alan Ayn İsa beldesi kavşağı olarak öne çıkıyor. Buradaki güçler de çatışma yaşanmaksızın Ayn el-Arab bölgesinin güney kesimlerindeki toprakları devralıyor.

Suriye güçleri, anlaşma kapsamında bu sabah itibarıyla çatışma olmaksızın Ayn İsa beldesine hakim oldu.

Üçüncü ilerleme hattı ise Rakka merkezden, Tel Abyad-Rasulayn hattına doğru çatışma yaşanmaksınız tamamlandı.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Anlaşma kapsamında, örgüt Rakka ve Deyrizor illerinden tamamen çıkmayı kabul ettiğini teyit etmişti.

Dün akşam varılan anlaşma öncesinde Suriye ordusu, M4 kara yolu üzerindeki Ayn İsa beldesine hakim olarak Ayn el-Arab ile Haseke arasındaki kara yolu bağlantısına hakim olmuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan: "Vatandaşı mafya misali haraca bağladılar"Erdoğan: "Vatandaşı mafya misali haraca bağladılar"
Valilik tarih vererek açıkladı! Kar yağışı ne zaman bitecek?Valilik tarih vererek açıkladı! Kar yağışı ne zaman bitecek?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye SDG
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.