SDG’nin feshiyle yeni dönem: Suriye’de taşlar yerinden oynadı

Suriye’de uzun süredir devam eden güç mücadelesinde yeni bir sayfa açıldı. SDG’nin 25 Ağustos 2026 itibarıyla bağımsız askeri yapısını sona erdirmesi, yalnızca sahadaki askeri dengeleri değil, Suriye’nin siyasi ve güvenlik mimarisini de doğrudan etkileyen önemli bir gelişme oldu.

SDG’NİN ASKERİ VE İDARİ YAPISI TASFİYE EDİLDİ

Sürecin en önemli ayağını SDG’ye bağlı yapıların Suriye devletine entegrasyonu oluşturdu.

Mutabakat kapsamında SDG’ye bağlı askeri, güvenlik ve idari yapıların feshedilerek Suriye Ordusu ve devlet kurumlarına tamamen entegre edildiği belirtildi. Böylece bölgede Şam yönetiminden bağımsız şekilde faaliyet gösteren ayrı bir askeri yapılanmanın sonlandırılması hedeflendi.

Sürecin yalnızca askeri alanla sınırlı kalmadığı, stratejik öneme sahip altyapıların da merkezi yönetime devredildiği bildirildi. Sınır kapıları, havalimanları ve petrol sahaları doğrudan Şam yönetiminin kontrolüne geçti.

KRİTİK DÖNÜM NOKTASI: 10 MART 2025 MUTABAKATI

SDG’nin feshi bir anda gerçekleşen bir gelişme olmadı. Dosyada yer alan kronolojiye göre sürecin temel taşlarından biri 10 Mart 2025 tarihinde varılan mutabakat oldu.

Bu anlaşmayla SDG’nin Suriye devlet yapısına entegrasyonuna ilişkin temel çerçeve oluşturuldu. Ardından sahadaki gelişmeler, bu çerçevenin uygulanmasını hızlandırdı.

ÇATIŞMALARIN ARDINDAN ENTEGRASYON SÜRECİ HIZLANDI

Sürecin ikinci önemli aşaması ise 29 Ocak 2026 tarihli ateşkes ve entegrasyon anlaşması oldu.

Sahadaki çatışmalar ve SDG’nin kontrol ettiği alanlarda yaşanan kayıpların ardından kademeli devir sürecinin hız kazandığı belirtiliyor. Böylece daha önce müzakere edilen entegrasyon planı, sahadaki askeri gelişmelerle birlikte fiili bir dönüşüme evrildi.

Son aşama ise 25 Ağustos 2026'da geldi. Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile gerçekleştirilen nihai temasların ardından SDG'nin bağımsız askeri yapısı resmen sona erdirildi.

FERHAT ABDİ ŞAHİN'E CUMHURBAŞKANI DANIŞMANLIĞI

Askeri entegrasyonun yanında siyasi başlıklar da sürecin önemli parçalarından biri oldu.

Dosyada, SDG'nin üst düzey isimlerinden Ferhat Abdi Şahin'e Cumhurbaşkanı Danışmanlığı, İlham Ahmed'e ise milletvekilliği teklif edildiği belirtiliyor.

KÜRTLERİN SİYASİ STATÜSÜ DE MASADA

Bu teklifler; Kürtlerin anayasal statüsü, sahip olacakları haklar ve ana dilde eğitim gibi başlıklarla ilişkilendiriliyor. Böylece askeri yapının tasfiyesiyle birlikte Kürtlerin siyasi ve hukuki statüsünün nasıl şekillendirileceği de sürecin önemli gündem maddelerinden biri haline geliyor.

TÜRKİYE AÇISINDAN NEDEN KRİTİK?

SDG'nin feshi, Ankara'nın Suriye politikasının temel önceliklerinden biri olan Suriye'nin toprak bütünlüğü ve sınır güvenliği açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Türkiye açısından temel hedeflerden biri, Suriye'nin kuzeyinde merkezi hükümetten bağımsız silahlı ve paralel bir yapılanmanın kalıcı hale gelmesini önlemek. SDG'nin bağımsız askeri varlığının sona ermesiyle bu hedef doğrultusunda önemli bir aşama kaydedilmiş oldu.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” SÜRECİNİN BÖLGESEL AYAĞI

Gelişmenin Türkiye açısından bir diğer boyutu ise “Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge” vizyonuyla bağlantısı.

Dosyada, TBMM'de kabul edilen 7595 sayılı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile yürütülen iç sürecin, Suriye'deki bu tasfiyeyle birlikte bölgesel bir ivme kazandığı değerlendirmesi yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat'ta vurguladığı “Terörsüz Türkiye” hedefiyle birlikte değerlendirildiğinde, terör örgütü PKK'nın feshi ve SDG'nin lağvedilmesi Irak-Suriye hattındaki güvenlik yapılanmasının yeniden şekillendiği bir döneme işaret ediyor.

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SURİYE'DE YENİ DENKLEM

SDG'nin feshiyle birlikte ortaya çıkan yeni tablo, silahlı yapıların merkezi devlet çatısı altında toplanması, stratejik kaynakların Şam'a devredilmesi ve Kürtlerin siyasi statüsünün yeni bir çerçevede ele alınması olmak üzere üç ana başlıkta şekilleniyor.

Bu nedenle 25 Ağustos'taki gelişme yalnızca SDG'nin askeri varlığının sona ermesi olarak değil, Suriye'nin gelecekteki devlet ve güvenlik mimarisinin yeniden kurulmasında kritik bir dönemeç olarak öne çıkıyor.