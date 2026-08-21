SDG tasfiye oldu YPG dağılıyor! Ferhat Abdi Şahin resmen duyurdu

Terörsüz Türkiye süreci Suriye’de de sonuç verdi. SDG silah bıraktı Şam’a entegre oldu. Şam yönetiminin de resmi olarak katılım gösterdiği etkinlikte 29 Ocak’ta başlayan tasfiye sürecinin tamamlandığını vurgulayan Abdi Şahin, “Kürt halkının haklarının Suriye Anayasasında resmi olarak yer alması için siyasi girişimlerimizi daha ciddi ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Entegrasyonla birlikte, yeni bir aşamaya ve yeni bir sürece girdiğimizi ilan ediyoruz. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki aşamada idari yapıda da köklü değişikliklere gidilecek” ifadelerini kullandı.

"YPG'NİN TASVİSESİ DE KABUL EDİLMİŞ OLDU"

Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması ve merkezi otoritenin ülke genelinde yeniden tesis edilmesi yolunda atılan en kritik dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçen süreçle ilgili konuşan Haseke Vali Yardımcısı ve entegrasyon denetimden sorumlu başkanlık ekibinin sözcüsü Ahmed el Hilali, SDG’nin bu hamlesinin silahlı kanat YPG’nin de tasfiyesini kabul etmek anlamına geldiğini kaydetti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; El Hilali, görüş ayrılıklarının Suriyelileri birleştiren bağları ve ortak noktaları silmediğini belirterek, hükümetin bölünmeler ve savaşın izleri sayfasını kapatıp, devlet ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir aşamaya geçme iradesini yansıttığını ifade etti.