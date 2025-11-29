HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

SDÜ'den emekli öğretim üyesi evinde ölü bulundu

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nden (SDÜ) yeni emekli olan öğretim üyesi, yalnız yaşadığı evinde temizlikçisi tarafından ölü bulundu. Ersöz'ün cansız bedeni, Eğirdir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

SDÜ'den emekli öğretim üyesi evinde ölü bulundu

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Eğirdir ilçesi Yazla Mahallesi Serçe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni emekli Süleyman Demirel Üniversitesi Arapça Dili Öğretim Üyesi Emine Ersöz (59), temizlikçisi Müzeyyen İ. tarafından evinde hareketsiz halde bulunarak 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ersöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

SDÜ den emekli öğretim üyesi evinde ölü bulundu 1

TEMİZLİKÇİ FARK ETTİ

Temizlikçi Müzeyyen İ. ifadesinde, saat 12.00 civarında Ersöz'ün uyuduğunu ve ilaçlarını aldığını gördüğünü, saat 16.00 sıralarında ise hareketsiz yattığını fark etmesi üzerine sağlık ekiplerini aradığını söyledi. Ersöz'ün kronik tansiyon, kalp ve şeker hastası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ersöz'ün cansız bedeni, Eğirdir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

(İHA)

29 Kasım 2025
29 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Adana! Otomobil alev alev yandıYer: Adana! Otomobil alev alev yandı
Yanlışlıkla geri vitese alınca, 7 metre yükseklikten düştüYanlışlıkla geri vitese alınca, 7 metre yükseklikten düştü
Anahtar Kelimeler:
vefat Isparta akademisyen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Kılıçdaroğlu rest çekti: "Hodri meydan! Geri adım atmam"

Kılıçdaroğlu rest çekti: "Hodri meydan! Geri adım atmam"

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Airbus’ın güvenlik bildirimi sonrasında THY, Ajet ve Pegasus’tan açıklama

Airbus’ın güvenlik bildirimi sonrasında THY, Ajet ve Pegasus’tan açıklama

Milyarlarca TL tutuyor: Ev de araba da yanabilir

Milyarlarca TL tutuyor: Ev de araba da yanabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.