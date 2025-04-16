Seçim anketini şehirlere yaydılar! 5 ildeki oy durumu dikkat çekti... CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti önde

Türkiye siyaseti son zamanlardaki en hızlı aylarını geride bıraktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışı, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve tutuklanması siyaseti oldukça hareketlendirdi.

CHP'LİLER HER AÇIKLAMADA 'SANDIK' ÇAĞRISINDA BULUNUYOR

CHP'nin 'Erken seçim' çağrıları İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından daha da arttı. Genel Başkan Özgür Özel ve partililer neredeyse yaptıkları her açıklamada 'sandık' çağrısında bulunuyor.

5 KENTİN SİYASİ EĞİLİMİ İNCELENDİ

Gözler ise art arda yayınlanan anketlere çevrilmiş durumda. Son anketlerde CHP, AK Parti'nin önünde yer alırken, ORC Araştırma dikkat çeken bir çalışma yaptı. 5 kentin siyasi eğiliminin incelendiği anketlerde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

ANKARA VE BURSA'DA DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Malatya ayrı ayrı incelemeye alınırken, CHP'nin son yerel seçimlerde yüzde 47,62 oy oranıyla aldığı Bursa'da AK Parti birinci parti oldu. Öte yandan Ankara'daki oy dağılımı da oldukça dikkat çekti. Ankara'da Zafer Partisi, MHP'nin hemen arkasında yer aldı. DEM Parti kendisine yedinci sırada yer buldu.

İşte il il dikkat çeken sonuçlar:

İSTANBUL



İstanbul'da 08-13 Nisan arasında yapılan ankette CHP yüzde 33,7 ile birinci parti oldu. AK Parti yüzde 31,2 oy alırken, DEM Parti yüzde 7,1, MHP yüzde 5,5, Zafer Partisi ise yüzde 5,2 oy aldı.

ANKARA

Ankara'da CHP yüzde 34,1 oy oranıyla birinci parti konumunda. AK Parti'nin yüzde 30,4 oy aldığı Ankara'da üçüncü parti yüzde 7,7 oy alan MHP oldu. MHP'yi ise yüzde 5,3 ile Zafer Partisi ve yüzde 5,1 ile İYİ Parti takip etti. Ankara'da yüzde 3,2 oy alan DEM Parti yedinci parti durumunda.

İZMİR



İzmir'de de CHP yüzde 43,5 ile birinci parti oldu. Yüzde 22,5 oy oranına sahip olan AK Parti ikinci sırada. DEM Parti ise yüzde 8,1 ile üçüncü parti konumunda. İzmir'de ise İYİ Parti'nin oy oranı dikkat çekti. Yüzde 7,6 oy oranına sahip olan İYİ Parti dördüncü sırada kendisine yer buldu. MHP ise yüzde 4 ile beşinci parti oldu.

BURSA



En dikkat çeken sonuçlardan biri ise Bursa'da yaşandı. CHP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 47,62 oy aldığı Bursa'da AK Parti birinci sırada yer aldı. Yüzde 33,6 oy oranına sahip olan AK Parti'yi yüzde 29,8 ile CHP takip etti. MHP yüzde 7,2 ile üçüncü parti olurken, İYİ Parti yüzde 6,1 oy oranıyla dördüncü, Zafer Partisi ise yüzde 5,5 oy oranıyla beşinci sırada yer aldı.

MALATYA



Malatya'da ise AK Parti birinci parti. Yüzde 36,1 oy oranına sahip olan AK Parti'yi yüzde 25,9 ile CHP takip etti. MHP yüzde 8,5 oy oranıyla üçüncü, Yeniden Refah Partisi yüzde 7,6 oy oranıyla dördüncü, DEM Parti ise yüzde 4,2 ile beşinci parti konumunda.