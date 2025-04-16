HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Seçim anketini şehirlere yaydılar! 5 ildeki oy durumu dikkat çekti... CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti önde

Türkiye'de muhalefetin en önemli gündem başlığı 'erken seçim' CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer her açıklamada erken seçim ve sandık vurgusu yaparken, anket sonuçları da yakından takip ediliyor. Son zamanlardaki anketlerde CHP, AK Parti'nin önünde yer alırken ORC, şehirlere göre seçim anketi düzenledi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Malatya özelindeki sonuçlar dikkat çekti. CHP, yerel seçimlerde kazandığı bir ilde AK Parti'nin gerisinde kaldı. Ankara'daki dağılım da çok konuşulur.

Seçim anketini şehirlere yaydılar! 5 ildeki oy durumu dikkat çekti... CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti önde
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye siyaseti son zamanlardaki en hızlı aylarını geride bıraktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışı, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve tutuklanması siyaseti oldukça hareketlendirdi.

tt

CHP'LİLER HER AÇIKLAMADA 'SANDIK' ÇAĞRISINDA BULUNUYOR

CHP'nin 'Erken seçim' çağrıları İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından daha da arttı. Genel Başkan Özgür Özel ve partililer neredeyse yaptıkları her açıklamada 'sandık' çağrısında bulunuyor.

457

5 KENTİN SİYASİ EĞİLİMİ İNCELENDİ

Gözler ise art arda yayınlanan anketlere çevrilmiş durumda. Son anketlerde CHP, AK Parti'nin önünde yer alırken, ORC Araştırma dikkat çeken bir çalışma yaptı. 5 kentin siyasi eğiliminin incelendiği anketlerde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

ANKARA VE BURSA'DA DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Malatya ayrı ayrı incelemeye alınırken, CHP'nin son yerel seçimlerde yüzde 47,62 oy oranıyla aldığı Bursa'da AK Parti birinci parti oldu. Öte yandan Ankara'daki oy dağılımı da oldukça dikkat çekti. Ankara'da Zafer Partisi, MHP'nin hemen arkasında yer aldı. DEM Parti kendisine yedinci sırada yer buldu.

istanbul

İşte il il dikkat çeken sonuçlar:

İSTANBUL

İstanbul'da 08-13 Nisan arasında yapılan ankette CHP yüzde 33,7 ile birinci parti oldu. AK Parti yüzde 31,2 oy alırken, DEM Parti yüzde 7,1, MHP yüzde 5,5, Zafer Partisi ise yüzde 5,2 oy aldı.

ankara

ANKARA

Ankara'da CHP yüzde 34,1 oy oranıyla birinci parti konumunda. AK Parti'nin yüzde 30,4 oy aldığı Ankara'da üçüncü parti yüzde 7,7 oy alan MHP oldu. MHP'yi ise yüzde 5,3 ile Zafer Partisi ve yüzde 5,1 ile İYİ Parti takip etti. Ankara'da yüzde 3,2 oy alan DEM Parti yedinci parti durumunda.

izmir

İZMİR

İzmir'de de CHP yüzde 43,5 ile birinci parti oldu. Yüzde 22,5 oy oranına sahip olan AK Parti ikinci sırada. DEM Parti ise yüzde 8,1 ile üçüncü parti konumunda. İzmir'de ise İYİ Parti'nin oy oranı dikkat çekti. Yüzde 7,6 oy oranına sahip olan İYİ Parti dördüncü sırada kendisine yer buldu. MHP ise yüzde 4 ile beşinci parti oldu.

bursa

BURSA

En dikkat çeken sonuçlardan biri ise Bursa'da yaşandı. CHP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 47,62 oy aldığı Bursa'da AK Parti birinci sırada yer aldı. Yüzde 33,6 oy oranına sahip olan AK Parti'yi yüzde 29,8 ile CHP takip etti. MHP yüzde 7,2 ile üçüncü parti olurken, İYİ Parti yüzde 6,1 oy oranıyla dördüncü, Zafer Partisi ise yüzde 5,5 oy oranıyla beşinci sırada yer aldı.

malatya

MALATYA

Malatya'da ise AK Parti birinci parti. Yüzde 36,1 oy oranına sahip olan AK Parti'yi yüzde 25,9 ile CHP takip etti. MHP yüzde 8,5 oy oranıyla üçüncü, Yeniden Refah Partisi yüzde 7,6 oy oranıyla dördüncü, DEM Parti ise yüzde 4,2 ile beşinci parti konumunda.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurtulmuş ve Çelik'ten hastane ziyaretiKurtulmuş ve Çelik'ten hastane ziyareti
'Aort diseksiyonu' belirtileri nedir? 'Aort diseksiyonu' belirtileri nedir?

Anahtar Kelimeler:
seçim Ankara Bursa İstanbul İzmir Malatya CHP MHP İYİ Parti Zafer Partisi ORC Araştırma ak parti anket DEM Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye akın etti! Kritik süre 72 saat!

Ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye akın etti! Kritik süre 72 saat!

Kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alınmıştı! Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme... Tutuklandılar; 'Pişman mısın?' sorusuna pes dedirten yanıt

Kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alınmıştı! Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme... Tutuklandılar; 'Pişman mısın?' sorusuna pes dedirten yanıt

Tarkan’ın acı günü! Annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti

Tarkan’ın acı günü! Annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti

Alanya'da tüyler ürperten olay

Alanya'da tüyler ürperten olay

Erken seçim olmazsa sürpriz şok edici bir şey yapacağım

Erken seçim olmazsa sürpriz şok edici bir şey yapacağım

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.