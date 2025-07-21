Şile Belediye Başkanvekili seçimi sırasında gerginlik! Ayakkabı fırlatmaya çalıştı

İstanbul Valiliği’nin 17 Temmuz’da yaptığı duyurunun ardından toplanan mecliste, Kabadayı’nın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasıyla boşalan belediye başkanlığı görevine vekalet edecek isim için seçim başladı. Mecliste CHP’nin 8, AK Parti’nin 4, MHP’nin 1, bağımsız üyelerin ise 2 sandalyesi bulunuyor. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre Başkanvekili seçimi, meclis üyelerinin salt çoğunluğuyla yapılıyor. İlk iki turda 3/2 çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda en fazla oyu alan aday başkanvekili seçiliyor. Seçimde CHP Grubu Sacit Elçi’yi aday gösterirken, Cumhur İttifakı’nın adayı ise Kaya Kocaman.

AYAKKABI FIRLATMA GERGİNLİĞİ

Seçimler devam ederken bir kişi ayakkabısını çıkararak fırlatmak istedi. Kısa sürede müdahale edildi.

Tansiyon ayakkabı fırlatma teşebbüsünden sonra daha da arttı.

Şüpheli dışarı çıkarılırken elinden alınan ayakkabı şüpheliye fırlatıldı. Ancak olayın neden gerçekleştiğine dair bir bilgiye ulaşılmadı

ÖZGÜR KABADAYI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak" suçlarından hakkında soruşturma yürütülen Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarih ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır