Seçimsiz 2025'i birincilikle tamamlayan parti CHP! Anket sonuçlarına damga vuran rekabet

2025 yoğun siyasi çekişmelerle dolu bir yıl oldu. Seçim de olmayınca haliyle siyasi partilerin oy oranları merak ediliyor. Yıl boyu gündeme damga vuran anketlerin ortalamaları paylaşıldı.

CHP İLE AK PARTİ BAŞA BAŞ

ASAL Araştırma’nın paylaştığı sonuçlara göre; kararsızların oransal dağıtımı sonrası tabloda CHP ile AK Parti’nin başa baş bir görünüm sergilediği dikkat çekti.

CHP BİRİNCİLİKLE KAPATTI

Aylık ortalamalarda CHP yüzde 32,3 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 31,5 ile yakın bir seviyede bulunuyor. Mayıs–Aralık 2025 döneminde iki parti arasında küçük dalgalanmalar yaşansa da farkın sınırlı kaldığı görüldü.

Diğer partilerde ise görece istikrarlı bir seyir öne çıktı. DEM Parti ortalama yüzde 9,3, MHP yüzde 8,6 bandında ölçülürken, İYİ Parti yüzde 4,7, Zafer Partisi yüzde 4,0 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 3,3 ortalamalara sahip oldu. TİP ve Anahtar Parti daha düşük oranlarda seyrederken diğer partilerin toplamı ortalama yüzde 3,4 olarak kaydedildi.

2023 SEÇİMLERİNDEN BU YANA TABLO NASIL DEĞİŞTİ?

Öte yandan 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimi sonuçları ile ASAL Araştırma’nın 2025 anket ortalamaları karşılaştırıldığında, partiler arası dengelerde belirgin değişimler görüldü.

Buna göre AK Parti 2023’teki yüzde 35,3 oy oranından 2025 ortalamasında yüzde 31,5’e gerilerken, CHP yüzde 25,4’ten 32,3’e yükselerek dikkat çekici bir artış kaydetti.

MHP yüzde 10,0’dan 8,6’ya düşerken, DEM Parti yüzde 8,8’den 9,3’e sınırlı bir artış gösterdi.

2023’te yüzde 9,9 olan İYİ Parti’nin 2025 ortalaması yüzde 4,7’ye geriledi. Zafer Partisi yüzde 2,3’ten 4,0’a yükselirken, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,9’dan 3,3’e çıktı. TİP’te küçük bir düşüş görülürken (1,5’ten 1,4’e), diğer partilerin toplamı da 3,9’dan 3,4’e geriledi. 2023’te yer almayan Anahtar Parti ise 2025 ortalamasında yüzde 1,5 seviyesinde ölçüldü.

İŞTE SİYASİ PARTİLERİN 2025 SEÇİM ANKET SONUÇLARI ORTALAMASI