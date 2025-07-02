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Seferberlik nedir? Seferberlik ne demek? Seferberlik nasıl ilan edilir?

Son dönemde Seferberlik Yönetmeliği sosyal medyada ve kişiler arasında merak edilen ve araştırılan konuların arasında yer almaktadır. Türkiye'de en son Birinci Dünya Savaşı esnasında seferberlik, İkinci Dünya Savaşı sırasında ise kısmi seferberlik ilan edilmiştir. Peki, seferberlik nedir ve nasıl ilan edilir?

Seferberlik nedir? Seferberlik ne demek? Seferberlik nasıl ilan edilir?
Defne Vera Şahin

Seferberlik, bir ülkenin ve milletin, askeri güçler başta olmak üzere, ülkenin bütün kaynaklarının ve güçlerinin söz konusu savaşın giderlerini karşılayacak biçimde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına yönelik faaliyetler olarak bilinir. Bu uygulamaların amacı barıştan savaş veya savaşı ortaya çıkaran gerginlik ve buhran süreçlerinde hızlı ve etkili bir şekilde geçişi gerçekleştirmeyi sağlamaktır. Seferberlik Yönetmeliği yalnızca askerleri değil, aynı zamanda kamu kurumlarını, özel sektörü, araçları ve her türlü hizmet ve malı kapsamaktadır. Bu konuda pek çok detay merak edilmektedir.

Seferberlik nedir, ne demek?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından seferberliğin tanımı şu şekilde yapılmıştır:

“Seferberlik, ülke ve millet olarak devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.”

Seferberlik ilanının yapılması için bir ülkenin diğer devlet veya devletler ile savaşa girme ihtimalinin yakın olması, iç bölgedeki karışıklıkların normal şartlarla düzeltilemediği bir ortamın oluşması gerekir. Ayrıca seferberlik bu dönemin ilan edildiği ya da savaşın hâlâ devam ettiği süreci de kapsar.

Öte yandan kısmi seferberlik ise; ülkenin bir ya da daha çok yerinde devam eden ve tüm kaynakların ve gücün kullanılmasına gerek olmayan seferberlik olarak tanımlanır.

Seferberlik nasıl ilan edilir?

Seferberlik Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre; Savaşmayı gerektiren bir olayın baş göstermesi, ayaklanma durumu, vatan veya cumhuriyete yönelik kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye atan eylemlerin ortaya çıkması durumlarında Cumhurbaşkanı genel veya kısmî seferberlik ilân edebilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ihtiyaç duyulan duruma göre MSB tarafından sefer görev emri ilan edilebilmektedir. Seferberlik yaşı düzenlemelerine göre sefer görev emri Erbaş ve Erler için 41 yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci günü sona erer.

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