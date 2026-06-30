Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevinden uzaklaştırıldı

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan isimlerden olan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

TUTUKLU SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 12 kişi tutuklanmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Seferihisar Belediye Başkanı İsmail YETİŞKİN,

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/394. sayılı dosyasında "Rüşvet Vermek, Rüşvet Almak, İcbar Suretiyle İrtikap (3 kez), Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."