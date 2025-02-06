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Seferihisar Belediyesi'nde skandal! Engelli çalışanın üzerine kolonya döküp yaktılar: Yapan 5 personelden 3'ü müdür

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.02.2025 12:51
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İzmir'de akılalmaz olay! Seferihisar Belediyesi'nde TikTok'taki kolonya yakma akımına katılmak isteyen 3'ü müdür 5 personel şaka amacıyla engelli çalışanın üzerine kolonya döküp yaktı. Yüzünde yaralar oluşan talihsiz adam hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Biri müdür iki personel gözaltına alındı.

Seferihisar Belediyesi'nde skandal! Engelli çalışanın üzerine kolonya döküp yaktılar: Yapan 5 personelden 3'ü müdür

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'nde görevli 3'ü müdür 5 personel, iddiaya göre, TikTok'ta popüler olan 'kolonya yakma' akımını engelli kadrosunda memur olarak çalışan Murat Sakarya (42) üzerinde denedi. Şaka adı altında üzerine kolonya dökülüp, ateşe verilen zihinsel engelli Sakarya'nın yüzünde yanıklar oluştu. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, 1'i müdür, 2 personel gözaltına alındı.

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TALİHSİZ ADAMIN YÜZÜNDE YANIKLAR OLUŞTU

Seferihisar Belediyesi'nde görev yapan 3'ü müdür 5 personel, 31 Ocak'ta iddiaya göre, TikTok'ta popüler olan 'kolonya yakma' akımını belediyede engelli kadrosunda memur olarak çalışan ve ilçede 'Efe' lakabıyla tanınan Murat Sakarya üzerinde denedi. Şaka adı altında üzerine kolonya dökülüp, ateşe verilen zihinsel engelli Sakarya'nın yüzünde yanıklar oluştu. Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sakarya, tedavisinin ardından taburcu edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI! SONUNUN BÖYLE OLACAĞINI DÜŞÜNEMEMİŞLER

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Seferihisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ö.A. ile bir personeli gözaltına aldı. Olay yerinde bulunan 3 personelin de ifadesine başvuruldu. Belediye çalışanları ifadelerinde; sevdikleri bir arkadaşları üzerinde TikTok'ta gördükleri akımı şaka amacıyla denediklerini ancak sonucun böyle olabileceğini düşünmediklerini belirtip, üzgün olduklarını söyledi.

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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin

"GEREKLİ KARARLAR VERİLECEK"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin olayla ilgili yaptığı açıklamada "Süreç devam ettiği için şu an konuşmam doğru olmaz. Soruşturmanın ardından gerekli kararlar verilecek" dedi.

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*** AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa

"ÖRTBAS SKANDALINA DÖNÜŞTÜ"

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa ise yaptığı yazılı açıklamada, "Engelli bir vatandaşımızın çalışma ortamında böylesine korkunç bir muameleye maruz kalması, belediye yönetiminin ciddiyetsizliğini ve denetimsizliğini gözler önüne sermektedir. İsmail Yetişkin ve yönetimi, sadece belediye hizmetlerinde değil, çalışanlarının güvenliğini sağlamada da sınıfta kalmıştır. Yaşanan insanlık dışı olay, vicdanları derinden yaralamıştır. Yaşanan vahim olay yalnızca bir eziyet değil, aynı zamanda bir örtbas skandalına dönüşmüştür. Sorumlular derhal açığa alınmalı, hukuki süreç ivedilikle başlatılmalı ve mağdur çalışanımıza gerekli destek sağlanmalıdır. İnsan onurunu ayaklar altına alan bu çirkin olayın üstünün örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Konunun takipçisi olacağız" dedi. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
tiktok Gözaltı İzmir Seferihisar soruşturma
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