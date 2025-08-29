Şeffaf kasasıyla efsaneleşmişti: Apple'ın 1998'te tanıttığı iMac G3 şimdi Lego olarak karşımızda! 5 bin oy gerekiyor

Apple’ın 1998 yılında tanıttığı iMac G3, bilgisayar dünyasında tasarım anlayışını değiştiren en ikonik modellerden biri olarak hafızalara kazınmıştı. Şeffaf ve renkli kasasıyla dönemin simgesi haline gelen cihaz, yıllar önce üretimden kalksa da teknoloji meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Aradan geçen yıllara rağmen hâlâ büyük bir hayran kitlesi bulunan iMac G3, şimdi bir Lego tutkununun girişimiyle tekrar gündemde.

LEGODAN IMAC G3

Şeffaf plastik kasası gibi kendine özgü tasarım ögelerine sahip olan bu model, Wccftech'te yer alan habere göre, yıllar önce üretimden kaldırılmış olsa da bazı yetenekli kişiler onu Lego parçalarıyla yeniden bir araya getirildi. Ancak bu modelin üretime girebilmesi için belirli sayıda oy toplanması gerekiyor.

700 PARÇADAN OLUŞUYOR

Bu konsept, “terauma” adlı tasarımcı tarafından hayata geçirildi. Tüm setin 700 parçadan oluştuğunu söyleyen tasarımcı, 1998’de tanıtılan iMac G3’ün birebir benzerini ortaya koymayı hedeflemiş. Ancak set, orijinal ürünün daha küçük bir versiyonu. Bu şaşırtıcı değil çünkü birebir ölçekte yapılmış olsaydı, masanızın büyük bir bölümünü kaplardı.

5 BİN OY GEREKİYOR AMA...

Detaylara gösterilen özen açısından bakıldığında, terauma küçük bir katot ışınlı tüp bile eklemiş. Yazının kaleme alındığı sırada Lego versiyonu 4.792 oy toplamış durumda. Ancak iMac G3’ün satışa sunulabilmesi için toplamda 5.000 oya ulaşması gerekiyor. Bu sayıya ulaşmak zor görünmese de asıl engel, Apple’dan bu tasarımın gerçekten üretilebilmesi için onay almak.

Öte yandan, LEGO bu adıma Apple ile bir lisans anlaşması yapmadan geçemez. Çünkü teknoloji devi, bu makinenin izinsiz şekilde çoğaltılmasını engelleyen birçok tasarım ve teknoloji patentine sahip.