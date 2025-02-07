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Şehidimizin kanı yerde kalmadı! MİT’in hedef listesindeydi... Terörist Murat Keleş öldürüldü

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.02.2025 10:10
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK sözde Özel Kuvvetler mensubu Berhudan Harun kod Murat Keleş’i, Irak/Hakurk’ta etkisiz hale getirdi.

Şehidimizin kanı yerde kalmadı! MİT’in hedef listesindeydi... Terörist Murat Keleş öldürüldü

PKK/KCK’lı terörist Keleş’i etkisiz hale getiren MİT, Şırnak/Silopi’de, 05.04.2016’da, güvenlik güçlerine ait zırhlı araca yönelik roketatarlı saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Yaşar YAVAŞ’ın kanını yerde bırakmadı.

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MİT’İN HEDEF LİSTESİNDEYDİ

2016 yılındaki çukur-barikat olaylarında Şırnak/Silopi’de Türk güvenlik güçlerinin zırhlı aracına yönelik düzenlenen roketatarlı saldırının faillerinden olan PKK/KCK’lı Murat Keleş, MİT’in öncelikli hedef listesindeydi.

MİT istihbarat ağı sayesinde, metropollerde eylem gerçekleştirmek üzere batı illerine patlayıcı aktarımı faaliyetlerini organize eden KELEŞ’in yerini tespit etti.

Türkiye’de ‘terör nitelikli suçlardan’ aranırlık kaydı bulunan Berhudan Harun kod Murat Keleş’in, Irak/Hakurk kırsalında sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttüğü belirlendi. Keleş’in uzun süredir MİT’e hedef olmamak adına saklanarak yaşadığı öğrenildi.

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MİT’in radarında olan PKK/KCK’lı terörist Keleş, gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

BERHUDAN HARUN KOD MURAT KELEŞ KİMDİR?

2005 yılından itibaren örgütsel faaliyetler içerisinde yer alan Berhudan Harun kod Murat Keleş, örgütün kırsal kadrolarına 2010 yılında katıldı. Van, Şırnak, Mardin kırsalında silahlı faaliyet gösterdi. Terör örgütünün özel kuvvetler yapılanmasında yer alan Keleş, Türkiye’nin batısındaki metropolleri kana bulamayı hedefliyordu. Bu amaçla İzmir ve Aydın gibi illerde çalışma yürütüyordu.

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PKK/KCK’lı Keleş, 2016’daki çukur-barikat olaylarında Şırnak/Silopi’de Türk güvenlik güçlerinin zırhlı aracına yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırıya katıldı. Saldırıda dört güvenlik görevlisi ağır yaralandı, Özel Harekat Polisi Yaşar Yavaş ise oldu.

Terörist Keleş, 2016’daki terör eylemleri sonrasında Suriye’ye geçti. Örgüt içinde sözde sorumlu seviyede faaliyet göstermeye başladı. Suriye’de bulunduğu dönemde de Türkiye’deki metropolleri hedef almaya devam etti.

Anahtar Kelimeler:
pkk terörist MİT
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