HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şehir hastanesinde ikinci yangın: 5 işçi yaralandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde inşaatı devam eden bin yataklı şehir hastanesinde işçi yatakhanelerinin bulunduğu bölümde ikinci kez yangın çıktı. Meydana gelen olayda 5 işçi yaralandı.

Şehir hastanesinde ikinci yangın: 5 işçi yaralandı

Alandüzü Mahallesi’nde inşaatı devam eden Bin Yataklı Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan işçilerin istirahat ettiği alanda bulunan konteynerlerden oluşan yapıda ikinci kez yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangının bitişikte bulunan yapılara sıçramaması için seferber oldu. Yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak 5 işçi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken aynı inşaat sahasında bir gün önce de yangın çıkmış, 1 işçi dumandan etkilenmişti.

Şehir hastanesinde ikinci yangın: 5 işçi yaralandı 1

Şehir hastanesinde ikinci yangın: 5 işçi yaralandı 2

Şehir hastanesinde ikinci yangın: 5 işçi yaralandı 3Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kestiği ağaç sonu oldu!Kestiği ağaç sonu oldu!
Bursa’da otomobiller alev topuna döndüBursa’da otomobiller alev topuna döndü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.