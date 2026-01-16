HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şehir magandaları kamerada: Yürüyen merdiveni durdurup kaçtılar

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan yürüyen merdivenlerin arızalanması üzerine inceleme başlatan ekipler güvenlik kameralarından sorunun kaynağına ulaştı. Görüntülerde, şehir magandalarının yürüyen merdiveni kullanan vatandaşlara aldırış etmeden acil durdurma düğmesine sürekli olarak basarak merdiveni bozduğu ortaya çıktı.

Şehir magandaları kamerada: Yürüyen merdiveni durdurup kaçtılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki Şehitler ve Gaziler Üst Geçidi'nde yaşanan arızaların gerçek sebebini açıkladı. Sorunun, teknik bir hata değil insan eliyle verilen zarar olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, pes dedirten görüntüleri tek tek raporladı.

Şehir magandaları kamerada: Yürüyen merdiveni durdurup kaçtılar 1

YÜRÜYEN MERDİVENİ DURDURUP KAÇTILAR

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehitler ve Gaziler Üstgeçidi yürüyen merdivenlerinin sık sık durmasının arkasında gereksiz kullanımların yattığı belirtildi. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, bazı şahısların hiçbir tehlike yokken sadece eğlence amaçlı acil durdurma butonlarına bastığı görüldü. Bu butonlara sıkça basıldığında sistemin kendini korumaya alarak kilitlediği ve teknik ekip gelene kadar merdivenin çalışmadığı vurgulandı.

Şehir magandaları kamerada: Yürüyen merdiveni durdurup kaçtılar 2

El tutunma bantlarının üzerine oturan ve burada kaymaya çalışan kişiler, bandın motoruna aşırı yük bindirerek sistemin yanmasına ve bantların yırtılmasına neden olduğu görüldü. Öte yandan merdivenlere motosikletle girmeye çalışanlar, basamakların altındaki mekanik aksamı kırarak sistemi tamamen kullanılamaz hale getirdi.

Şehir magandaları kamerada: Yürüyen merdiveni durdurup kaçtılar 3

YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu görüntülerin hepsinin kayıt altında olduğunu ve kamu malına bilerek zarar veren kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşları yapılan hizmetlere sahip çıkmaya çağırdı. Açıklamada, "Unutmayın, bu merdivenler hepimizin vergileriyle yapılıyor ve hepimizin ortak malı. Zarar verenleri gördüğünüzde uyarmak veya yetkililere bildirmek bir vatandaşlık görevidir" denildi.

16 Ocak 2026
16 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hasar gören ve beşik gibi sallanan köprü yıkılıyorHasar gören ve beşik gibi sallanan köprü yıkılıyor
İki merkezde uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklamaİki merkezde uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Manisa yürüyen merdiven üst geçit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Phuket görüntüleri gündem olmuştu! Belediye başkanı ile aşkını kabul etti

Phuket görüntüleri gündem olmuştu! Belediye başkanı ile aşkını kabul etti

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.