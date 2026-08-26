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Şehir şehir dolaşıp intihar etmek istiyor! 242 kez denedi

Daha önce Türkiye'nin farklı şehirlerinde 241 kez intihar girişimlerinde bulunan kişi, bu kez de Hakkari'de ortaya çıktı.

Şehir şehir dolaşıp intihar etmek istiyor! 242 kez denedi

Hakkari'nin Şemdinli ilçe merkezindeki 7 katlı bir binanın çatısında bir kişinin bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAVA YASTIĞI AÇILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binanın önünde bir düşme riskine karşı hava yastığı açtı.

Şehir şehir dolaşıp intihar etmek istiyor! 242 kez denedi 1

İKNA EDİLDİ, ÇATIDAN İNDİ

Maddi sıkıntılarını ve işsizliği gerekçe göstererek eylem yapan Hasan İ., ekiplerin uzun süren ikna çalışmaları sonucu çatıdan indirildi.

Eylemlerinde özellikle bulunduğu yerin belediye başkanıyla görüşme şartı koşmasıyla tanınan Hasan İ., sağlık kontrolü için Şemdinli Devlet Hastanesine götürüldü. Hasan İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şehir şehir dolaşıp intihar etmek istiyor! 242 kez denedi 2

ŞEHİR ŞEHİR GEZİP İNTİHARA KALKIŞIYOR

Daha önce Türkiye'nin birçok şehrinde benzer gerekçelerle yüksek yapılara çıkan ve adli kayıtlara geçmiş çok sayıda vakası bulunan Hasan İ.'nin, en son Yüksekova ilçesinde 241'inci girişiminde bulunduğu, Şemdinli'deki eylemiyle bu sayının 242'ye yükseldiği tespit edildi.

Şehir şehir dolaşıp intihar etmek istiyor! 242 kez denedi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Hakkari
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