Şehirdeki 20 anıt ağaçtan biri olan çınar, gövdesi olmadan dış kabuğu üzerinde duruyor

Dışarıdan bakıldığında içi tamamen boş olan ve sadece dış kabukla ayakta kalan çınar ağacı, üst dallarındaki yeşilliklerle doğaya tutunmaya devam ediyor.

Samsun’da Yalı Cami’nin inşa edildiği 1894 yılından sonra büyümeye başladığı tahmin edilen çınar ağacı, Buğday Pazarı mevkiinde vatandaşların dinlenme noktası haline gelmişti. Gövdesinin bir süre önce yandığı öğrenilen ağaç, yalnızca dış kabuğu üzerinde ayakta kalmayı başardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Samsun genelindeki 20 anıt ağaçtan biri olarak tescillenen çınar ağacı, 1985 yılında Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararıyla koruma altına alındı. Bakanlığın kayıtlarında, ağacın gövdesi yanmadan önceki görkemli hâline dair fotoğraf ve bilgiler de yer alıyor. Asırlık çınar ağacı, eski görkeminde olmasa da bugün de vatandaşlara gölgelik alan sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

