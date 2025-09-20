Şehit ailesini arayıp, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttılar! 846 bin liralık dolandırıcılık... Bakan Yerlikaya duyurdu: "Tek tek yakalandılar"

Edirne'de bir şehidin ailesini telefonla arayıp kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar, aileyi 846 bin lira dolandırdı. Aile durumu ekiplere bildirirken, ekipler dolandırıcıları yakalamak için harekete geçti.

11 şüpheli yakalanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından ‘kahraman şehidimizin ailesini dolandıran şüpheliler yakalandı’ notuyla paylaşımda bulundu ve olayla ilgili olarak bilgilendirme yaptı.

"TEK TEK YAKALADIK"

Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Edirne’de, şehidimizin ailesini telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin lira dolandırıldığının ihbar edilmesi üzerine; İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucu İstanbul ve Antalya’da E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheliyi tek tek yakaladık.

"ŞEHİT AİLELERİMİZ AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN BİZLERE BIRAKTIĞI EN KUTSAL EMANETTİR"

Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır. Edirne Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."