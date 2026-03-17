HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Lüleburgaz ilçesinde durdurulan 2 şahsın yapılan kontrollerinde toplam 461,61 gram sentetik kannabinoid (bonzai), suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 50 TL ve uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı belirlenen 50 adet kilitli poşet ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden S.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca ev hapsi cezası alırken, S.S. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıcaklar tetikliyor: Yüz binlerce kişiyi öldürebilir! Sıcaklar tetikliyor: Yüz binlerce kişiyi öldürebilir!
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıtAdalet Bakanı Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Lüleburgaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

CANLI | İran: Süper ağır sistemler devreye alındı

CANLI | İran: Süper ağır sistemler devreye alındı

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

‘2027’de duyuracaklar’ İslam Memiş 'Bela' deyip uyardı

‘2027’de duyuracaklar’ İslam Memiş 'Bela' deyip uyardı

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.