Şehit Anaları Derneği Başkanı canlı yayında isyan etti: Ne barışı? Biz affetmiyoruz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan süreçte yeni aşamaya geçildi. İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan, terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yaptı. Öcalan'ın çağrısına uyacağını duyuran Kandil ise ateşkes kararı aldığını duyurdu.

HEM DESTEK HEM TEPKİ VAR

Yaşanan bu süreç Türkiye'nin en önemli gündem maddesi haline gelirken, atılan adımlara barış umuduyla destek verenlerin yanında tepki gösterenler de var.

ŞEHİT ANALARI DERNEĞİ BAŞKANI İSYAN ETTİ

O tepkilerden biri de Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba'dan geldi. Meltem TV yayınına katılan Akbaba, adeta isyan etti.

"NE BARIŞI? BİZ AFFETMİYORUZ"

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba şunalrı söyledi;

"Gel gel canım cicim, gel buyur! Hadi barış masasına oturalım. Ne barışı? Ben sonuna kadar buradayım. Hepsi duysun. AK Parti Genel Başkanı da, o 600 milletvekiline de sesleniyorum; biz affetmiyoruz. Türkiye’ye ihanet edilmiş. Bu tek benim çocuğum değil ki. Kan davası değil ki bu 'Olan oldu, giden gitti, şeytana uyuldu, o onu vurdu, o onu affetti' deyim. Bu Türkiye'nin sorunu. Babasını görmeyen çocukların, gözünü kaybettiği için çocuğunun yüzünü göremeyen gazilerin sorunu. Kim bizden müsaade istedi ki zaten ne müsaadesi vereceğim. Kimsenin haddi değil. Affedemezler. Koltuk için milletvekili elde ediyorsunuz."