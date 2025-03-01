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  4. Şehit Anaları Derneği Başkanı canlı yayında isyan etti: Ne barışı? Biz affetmiyoruz!

Şehit Anaları Derneği Başkanı canlı yayında isyan etti: Ne barışı? Biz affetmiyoruz!

01.03.2025 14:56
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.03.2025 14:56
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İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası terör örgütü PKK, ateşkes ilan ederken; yaşananlara çok sert bir tepki geldi. Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba katıldığı canlı yayında adeta isyan ederek "Ne barışı? Ben sonuna kadar buradayım. Hepsi duysun. Biz affetmiyoruz. Türkiye’ye ihanet edilmiş." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan süreçte yeni aşamaya geçildi. İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan, terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yaptı. Öcalan'ın çağrısına uyacağını duyuran Kandil ise ateşkes kararı aldığını duyurdu.

HEM DESTEK HEM TEPKİ VAR

Yaşanan bu süreç Türkiye'nin en önemli gündem maddesi haline gelirken, atılan adımlara barış umuduyla destek verenlerin yanında tepki gösterenler de var.

ŞEHİT ANALARI DERNEĞİ BAŞKANI İSYAN ETTİ

O tepkilerden biri de Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba'dan geldi. Meltem TV yayınına katılan Akbaba, adeta isyan etti.

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"NE BARIŞI? BİZ AFFETMİYORUZ"

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba şunalrı söyledi;

"Gel gel canım cicim, gel buyur! Hadi barış masasına oturalım. Ne barışı? Ben sonuna kadar buradayım. Hepsi duysun. AK Parti Genel Başkanı da, o 600 milletvekiline de sesleniyorum; biz affetmiyoruz. Türkiye’ye ihanet edilmiş. Bu tek benim çocuğum değil ki. Kan davası değil ki bu 'Olan oldu, giden gitti, şeytana uyuldu, o onu vurdu, o onu affetti' deyim. Bu Türkiye'nin sorunu. Babasını görmeyen çocukların, gözünü kaybettiği için çocuğunun yüzünü göremeyen gazilerin sorunu. Kim bizden müsaade istedi ki zaten ne müsaadesi vereceğim. Kimsenin haddi değil. Affedemezler. Koltuk için milletvekili elde ediyorsunuz."

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Ateşkes, sadece bir siyasi manevra olabilir.
Bu çağrıya güvenmiyorum, geçmişteki tecrübeler endişe verici.
Barış için tüm tarafların bir araya gelmesi gerekiyor.
Bu anket 5 saat 52 dakika sonra sonlanacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
şehit pkk Abdullah Öcalan terör örgütü
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