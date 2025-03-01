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  4. SON DAKİKA | Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti! Kandil'den açıklama: "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz"

SON DAKİKA | Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti! Kandil'den açıklama: "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.03.2025 08:49
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Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'nın sözde Yürütme Komitesi, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısına katıldıklarını ve gereklerini uygulayacaklarını belirterek, ateşkes ilan etti.

SON DAKİKA | Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti! Kandil'den açıklama: "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz"

Son dakika: Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum” çağrısına ilişkin terör örgütü PKK'nın sözde Yürütme Komitesi’nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada Öcalan'ın çağrısına katıldıkları belirtilirken, ateşkes ilan edildi.

ÖCALAN, İMRALI'DAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Terör örgütü lideri Öcalan, İmralı Adası’ndan yaptığı çağrıda, “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” demişti.

Öcalan’ın mesajı 27 Şubat günü İstanbul’da yapılan basın toplantısıyla paylaşılmıştı.

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TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI ÖCALAN: TARİHİ SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM

DEM Parti İmralı heyetinin okuduğu açıklamada, Öcalan’ın “Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.” dediği aktarılmıştı.

Terör örgütü PKK’ya kongreyi toplayıp, kendini feshetme çağrısı yapan Öcalan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu.

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Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım 2024'te DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

9 Aralık 2024'te Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışladı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun" ifadelerini kullandı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.

DEM Parti heyetinin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü gerçekleşti.

Bu süreçte heyet, siyasi partilere de peş peşe ziyaretler gerçekleştirdi.

Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye’de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi.

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