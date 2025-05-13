HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şehit anneleri Mardin’i ziyaret etti

Şırnak Valiliği himayelerinde, Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında, Aile Yılı dolayısıyla Mardin’e anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Şehit anneleri Mardin’i ziyaret etti

Kültürel zenginliği, tarihi dokusu ve hoşgörü iklimiyle öne çıkan Mardin’de ağırlanan şehit anneleri, duygusal anlar yaşarken aynı zamanda kentin eşsiz güzelliklerini keşfetme imkanı buldu. Gezi boyunca Mardin’in tarihi sokaklarında yürüyen anneler, cami, kilise ve manastır gibi kadim yapıları ziyaret etti. Program kapsamında çeşitli ikramlarda bulunulurken, rehberler eşliğinde bilgilendirici turlar düzenlendi.
Ziyaret sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşayan şehit anneleri, evlatlarının aziz hatırasını kalplerinde yaşatırken, ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlar tarafından unutulmadıklarını hissetmenin gururunu yaşadı.
Bu anlamlı etkinlik, şehit annelerine moral ve motivasyon kaynağı olurken, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Şırnak Valisi Birol Ekici’ye şükranlarını ilettiler. Mardin halkının sıcak karşılaması ve gösterdiği misafirperverlik ise ziyaretin unutulmaz bir anıya dönüşmesini sağladı.

Şehit annelerinden Mardin’e anlamlı ziyaret

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Askeri helikopter denize acil iniş yaptı!Askeri helikopter denize acil iniş yaptı!
Fidan'a suikast girişimiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktıFidan'a suikast girişimiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yavaş'tan 'referandum' önerisi geldi! 'Lozan' çıkışı dikkat çekti

Yavaş'tan 'referandum' önerisi geldi! 'Lozan' çıkışı dikkat çekti

Fenerbahçe'nin Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı! Napoli, 'hayır' diyemeyecek

Fenerbahçe'nin Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı! Napoli, 'hayır' diyemeyecek

Çöpte kafatası bulundu! Uzman doktorun eşinin attığı tespit edildi: 1994 detayı...

Çöpte kafatası bulundu! Uzman doktorun eşinin attığı tespit edildi: 1994 detayı...

Anaokulunda mide bulandıran olay

Anaokulunda mide bulandıran olay

Otomobil devi sektördeki rekabete dayanamadı!

Otomobil devi sektördeki rekabete dayanamadı!

Fesih sonrası 'Yeni Anayasa hazırlığı' iddiası! 'Cumhurbaşkanı yerine Başkan' detayı...

Fesih sonrası 'Yeni Anayasa hazırlığı' iddiası! 'Cumhurbaşkanı yerine Başkan' detayı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.