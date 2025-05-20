Şehit askerin vasiyeti küçük kıza can oldu! 4 yaşındaki Aylin lösemiyi yenerek taburcu edildi

1 Ekim 2022'de Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, şehit olmadan önce arkadaşlarının çektiği videoda, lösemili bir kız çocuğunun eğitim masraflarının karşılanması vasiyetinde bulundu.

"ÖLÜRSEM, BİR TANE LÖSEMİLİ KIZ ÇOCUĞUNUN HAYATI BOYUNCA TÜM MASRAFLARINI KARŞILAYIN"

Ataş videoda, "Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur" dedi. LÖSEV, şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti üzerine o zaman 1,5 yaşında olan Aylin'in eğitim ve tedavisini üstlendi. LÖSEV tarafından şehit Ataş ve Aylin'in fotoğrafı paylaşılarak, "Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimiz Yusuf Ataş'ın vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur" denildi.

HASTALIĞI YENEN KÜÇÜK AYLİN TABURCU EDİLDİ

LÖSANTE Hastanesi'nde tedavi gören Aylin, hastalığı yendi. Şu anda 4 yaşında olan Aylin, lösemiyi yenmenin mutluluğuyla hastaneden taburcu oldu. Aylin Kara, LÖSEV'in eğitim kurumlarında kreşte eğitimine devam ediyor.

"AYLİN'İ BU ŞEKİLDE GÖRMELERİ ONLARI DA MUTLU EDECEKTİR"

Aylin'in annesi Melike Kara (53), şehit Yusuf Ataş'ın anne ve babasının tedavi sürecinde hastanede ziyaretlerine geldiğini söyleyerek, "Bütün şehitlere öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Üstün Hoca bizimle konuştuğunda Aylin'le ilgili hem çok gururlandık hem çok duygulandık. Ve bütün masrafların LÖSEV tarafından karşılanacağını söylediler. Bu bize tabii ki bir taraftan çok burukluk yaşatırken bir taraftan da çok gururlandırdı açıkçası. Tedavimiz tamamlandıktan sonra Aylin burada eğitim almaya başladı. Bizim için hem çok zor hem de çok duygusal bir süreçti açıkçası. Şehidimizin ailesiyle buraya geldiklerinde tanıştık. Ankara'da olurlarsa tabii ki ne zaman isterlerse görüşebiliriz, tekrardan karşılaşabiliriz. O zaman Aylin'i gördüklerinde tedavisi devam ediyordu, şimdi sağlığına kavuştu. Bu şekilde tekrar Aylin'i görmeleri bizi de çok mutlu eder, eminim onları da mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.

"DOKTORLARA TESLİM ETTİK KENDİMİZİ"

Melike Kara tedavi sürecinde destek olan doktor ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Biz ilk tanıyı aslında farklı bir hastanede aldık. Ama fiziki koşullarından çok sıkıntı yaşadığımız için ve birçok kişi bize LÖSENTE Hastanesi'ni önerince buraya gelip konuştuk ve Aylin'i hemen buraya aldırdık. Gerçekten böyle bir yerin varlığından biz de maalesef başımıza gelince haberdar olduk. Ve ben bunun sonrasında etrafımdaki herkese de LÖSEV'i, LÖSANTE'yi anlatıyorum. Tedavi sürecinde doktorlara tamamen teslim ettik kendimizi. Ama onun dışında psikolojik olarak da hem annelere hem çocuklara çok büyük destek sağlıyorlar" diye konuştu.

Aylin Kara ise "Okulumu çok seviyorum. Büyüyünce veteriner olmak istiyorum. Veteriner hayvanları iyileştirir. Ben de onlara iğne yapacağım. Veteriner her hayvanı iyileştirir" dedi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır