Şehit ateşi Manisa’ya düştü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz’ın Manisalı olduğu öğrenildi. Eryılmaz’ın acı haberi memleketi Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi’ni yasa boğdu.

Kaza, saat 11.10 sıralarında Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi’nde otoyol üzerindeki Vakıf Köprüsü’nde meydana geldi. Sivil jandarma aracı olduğu öğrenilen SUV araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde araçta bulunan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz’ın şehit olduğu belirlendi. Diğer otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Şehit Hakkı Eryılmaz’ın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaşan acı haberi, ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Şehit evine Türk bayrağı asıldı. Manisa Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden şehit için taziye mesajı yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sakarya Akyazı’da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Manisalı hemşehrimiz, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil dileriz. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun"

