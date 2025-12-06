HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Balıkesir! Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yer: Balıkesir! Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bandırma ilçesi Çanakkale Çevreyolu, AVM Kavşağı'nda meydana geldi. M.Y. idaresindeki motosiklet ile A.K. yönetimindeki otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, motosiklet yaklaşık 5 metre sürüklenirken, sürücüsü M.Y. ile arkasında yolcu konumundaki A.Y. ise yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı iki kişi, ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başakşehir'deki kazada ölü sayısı arttıBaşakşehir'deki kazada ölü sayısı arttı
Çanakkale'de acı olay! Kayıp Alzheimer hastası ölü bulunduÇanakkale'de acı olay! Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gözaltındaki spikerlerle ilgili yeni gelişme!

Gözaltındaki spikerlerle ilgili yeni gelişme!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.