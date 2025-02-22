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Şehit babası "Asker oğlum vatana helal olsun" diye bağırdı... Vali alnından öptü

22.02.2025 16:37
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun cenaze töreni memleketi Çorum'da toprağa verildi. Şehidin babası "Asker oğlum vatana helal olsun" dedi. Vali bu sözler karşısında şehit babanın alnında öptü.

Şehit babası "Asker oğlum vatana helal olsun" diye bağırdı... Vali alnından öptü

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun naaşı, Çorum'un Bayat ilçesindeki köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Çorum Valisi Ali Çalgan, "Asker oğlum vatana helal olsun" diye bağıran şehit babasını alnından öptü.

MUSTFA USLU ŞEHİT OLDU

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 20 Şubat Perşembe günü bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit düştü. 24 yaşındaki Şehit Mustafa Uslu’nun cenazesi, dün gece saatlerine askeri uçakla Merzifon Havalimanı’na getirildi.

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Ailesi ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Mustafa Uslu’nun naaşı, daha sonra tören için memleketi Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyüne getirildi. Helallik istenmesinin ardından Şehit Mustafa Uslu için tören düzenlendi.

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Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Şehit Mustafa Uslu’nun cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

"ASKER OĞLUM VATANA HELAL OLSUN"

Bekar olduğu öğrenilen Mustafa Uslu’nun kardeşleri, Recep, Ramazan, Döndü ve Fatma Uslu ile annesi Keziban Uslu, babası Sadık Uslu ve aile yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Şehit Mustafa Uslu’nun babası Sadık Uslu ise gözyaşı dökerken, "Asker oğlum vatana helal olsun" diyerek bağırdı.

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VALİ, ŞEHİT BABASINI ALNINDAN ÖPTÜ

Güçlükle yürüyen baba Sadık Uslu’nun yanına gelen Çorum Valisi Ali Çalgan, kendisini alnından öptü.

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MEVZİSİNİ SON ANA KADAR TERK ETMEMİŞ

Öte yandan, İHA muhabirinin ulaştığı bilgilere göre, Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun Pençe-Kilit operasyonu alanındaki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler ile sis sebebiyle 5 metreye kadar düşen görüş mesafesine rağmen mevzisini terk etmeyerek son ana kadar çatıştığı öğrenildi. Mehmetçik tarafından, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 3 teröristin ise olaydan kısa süre sonra kaçmaya çalışırken etkisiz hale getirildiği ve Uslu’nun kanının yerde bırakılmadığı bilgisine ulaşıldı.

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CENAZE TÖRENİNE BAKAN YARDIMCISI DA KATILDI

Cenaze törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatçı, Çorum Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın, askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: İHA

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit Asker Çorum
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