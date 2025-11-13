HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şehit babası uçağa binmeden önceki son konuşmalarını anlattı: 'Sis var kalkmıyor uçak'

Türkiye şehitlerine ağlıyor. Düşen uçakta 20 askerimiz şehit oldu. Hepsinin birbirinden farklı hikayeleri ise gözleri yaşarttı. Şehit babası Ali Ongan oğluyla yaptığı son konuşmayı açıkladı. Baba Ongan oğlunun, "Sis var, kalkmıyor uçak. Bekliyoruz." dediğini açıkladı. Öte yandan 'Oğlunuzun bir hayali var mıydı?' sorusuna da 'Şehit olmaktı' yanıtını verdi.

Şehit babası uçağa binmeden önceki son konuşmalarını anlattı: 'Sis var kalkmıyor uçak'

Gürcistan-Azerbaycan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın (31) babası Ali Ongan, oğluyla cep telefonuyla son görüşmesini anlattı.

Şehit babası uçağa binmeden önceki son konuşmalarını anlattı: Sis var kalkmıyor uçak 1

SON KONUŞMASINI ANLATTI

Bilecik'teki bir fabrikadan emekli, 23 yaşında bir de kızı bulunan Ali Ongan (59), AA muhabirine, oğluyla en son cep telefonuyla bir mesajlaşma uygulaması üzerinden konuştuğunu söyledi.

"SİS VAR KALKMIYOR UÇAK"

Şehit İlhan Ongan'ın kendisine, "Baba, uçağımız geldi. Kıyafetlerimi giydim." şeklinde mesaj gönderdiğini anlatan Ongan, şunları kaydetti:

Şehit babası uçağa binmeden önceki son konuşmalarını anlattı: Sis var kalkmıyor uçak 2

"Oğlum, 'Sis var, kalkmıyor uçak. Bekliyoruz.' dedi. Ben de 'Tamam oğlum.' dedim. Bir daha da haber yok ondan sonra. Bir de 'Ben gelince seni ararım.' dedi. Gelmedi oğlum işte, gelemedi."

"HAYALİ ŞEHİT OLMAKTI"

Baba Ongan, "Oğlunuzun bir hayali var mıydı?" sorusuna, "Şehit olmaktı işte. Şehit oldu oğlum. Daha ne olacak? Vatanımız sağ olsun." yanıtını verdi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırmızı dosyada ne var? Erdoğan ve Bahçeli görüşmesine damga vurduKırmızı dosyada ne var? Erdoğan ve Bahçeli görüşmesine damga vurdu
En sık ölüme yol açan tür: Akciğer kanseri! Yüzde 90 nedeni...En sık ölüme yol açan tür: Akciğer kanseri! Yüzde 90 nedeni...

Anahtar Kelimeler:
şehit Gürcistan uçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.