Şehit kızının mutluluğuna kar engel olamadı

Batman’ın Gercüş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan şehit Mehmet Uğurtay’ın ailesi için zamanla yarışıldı. Seferber olan Gercüş Kaymakamlığı ve Özel İdare ekipleri yollar açtı, şehit kızının en mutlu günü olan nişan ve düğünü öncesi engeller ortadan kaldırıldı.

Batman’da kış şartları hayatı zorlaştırırken, Gercüş ilçesinde yürekleri ısıtan bir "vefa operasyonu" gerçekleştirildi. Yarın nişan, pazar günü ise düğün heyecanı yaşamaya hazırlanan şehit Mehmet Uğurtay’ın kızı ve ailesi, aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle Altınoluk köyünde mahsur kaldı. Mutlu günlerine gidememe endişesi yaşayan ailenin imdadına devletin şefkatli eli yetişti.

KAYMAKAM TALİMAT VERDİ, EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

Ailenin durumu iletmesi üzerine Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş’ın talimatıyla bölgede tam anlamıyla bir seferberlik ilan edildi. Düğün ve nişan hazırlıklarının aksamaması için Gercüş Özel İdare ekipleri karla kaplı yollara müdahale başlattı. Ekipler, ulaşımı en hızlı şekilde sağlamak amacıyla yaklaşık 20 kilometrelik Dargeçit hattı yerine, çok daha kısa olan Midyat-Yemişli ile Altınoluk arasındaki 4 kilometrelik mesafeye odaklandı. "Bir kepçe, bir mutluluk" sloganıyla yürütülen titiz çalışma sonucunda, şehit ailesinin Batman merkeze ulaşmasını sağlayacak koridor kısa sürede açıldı.

"YOLUMUZU AÇARAK MAĞDURİYETİMİZİ GİDERDİLER"

Yolun açılmasının ardından açıklama yapan Altınoluk Köyü Muhtarı Mehmet Sait Çiçek, devletin bu özel günde yanlarında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şehidimiz Mehmet Uğurtay’ın kızının düğünü nedeniyle yolumuz kar yağışı sonucu kapanmıştı. Gercüş Kaymakamlığı ve İlçe Özel İdare ekipleri bizim için adeta seferber oldu. Yolumuzu açarak mağduriyetimizi giderdiler. Bu anlamlı destekten dolayı başta Kaymakamımız Muhammed Öztaş’a, İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Abdülhakim Şimşek’e ve tüm ekibine şahsım ve ailemiz adına sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Kar esareti altında başlayan endişeli bekleyiş, devletin hızlı müdahalesiyle yerini mutluluğa bıraktı. Şehit kızı ve ailesi, şimdi pazar günü gerçekleşecek düğün töreni için Batman’a doğru yola koyuldu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

