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  4. Şehit Mustafa Uslu’nun annesine verdiği ev sözü tutuluyor! Bakan Murat Kurum’dan talimat geldi

Şehit Mustafa Uslu’nun annesine verdiği ev sözü tutuluyor! Bakan Murat Kurum’dan talimat geldi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
24.02.2025 13:36
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun Çorum'un Bayat ilçesinde yaşayan annesine verdiği ev sözünü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerine getirecek. Bakan Murat Kurum’un, şehidin annesinin evinin yeniden inşa edilmesi için talimat verdiği belirtildi.

Şehit Mustafa Uslu’nun annesine verdiği ev sözü tutuluyor! Bakan Murat Kurum’dan talimat geldi

Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, 20 Şubat’ta bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit oldu. Şehit Uslu, önceki gün memleketi Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

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BAKAN MURAT KURUM EVİN YENİDEN İNŞA EDİLMESİ İÇİN TALİMAT VERDİ

Şehit Uslu’nun annesine verdiği ev sözü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatı doğrultusunda hayata geçirilecek.

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Bakan Kurum, Çorum Valisi Ali Çalgan ve Bakanlık yetkililerine, şehidin annesinin evinin yeniden inşa edilmesi için talimat verdi. Şehidin ailesinin Çukuröz köyündeki evi yeniden inşa edilecek.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit Çorum Pençe Kilit Operasyonu anne çevre ve şehircilik bakanı murat kurum
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