Şehit oğlundan ayrılmamak için harabe evde yaşam mücadelesi veriyor

Kars'ın Kağızman ilçesinde 1994 yılında şehit düşen Piyade Komando Er Asım Türk'ün Çanakçı'ya bağlı Egeköy köyünde yaşayan anne ve babasının durumu yürekleri dağlıyor. Patika yollardan güçlükle ulaşılabilen, çatısı yağmurdan korunmak için naylon ve çadırla kapatılmış evde şehit annesi Pamuk Türk ile şehit babası Harun Türk yaşam mücadelesi veriyor.

Şehit oğlundan ayrılmamak için harabe evde yaşam mücadelesi veriyor

Evladını toprağa verdikten sonra hayatı değişen şehit babası Harun Türk, tek isteğinin oğlunun mezarına yakın kalmak olduğunu gözyaşlarıyla dile getirerek "Şehit verdiğim tek oğlumu rüyalarımda görüyorum. Bana 'Beni bırakma baba' diye sesleniyor. Hangi baba, şehidinin mezarını bırakıp başka yerlere gidebilir? Bu yüzden buradan ayrılamıyorum. Durulmayacak durumda olsa da bu evde kalmaya devam ediyorum. Devletimden tek isteğim, ömrümün sonuna biraz daha rahat edeceğim bir evdir" dedi.

"Ne ev yapacak ne de onaracak imkanımız yok"

Şehit annesi Pamuk Türk ise "Oğlumuzun şehit olmasının ardından devletimiz bir miktar para vermişti. Üzerine hayvanlarımızı, ziynetimizi satıp komşuların da yardımıyla Görele'den bir ev aldık. Orada yarı konuşma engelli kızım kalıyor. Ben oraya gidelim diyorum ama eşim oğlumuzun mezarını bırakmak istemiyor. Mecbur ben de onun yanında kalıyorum. Bu evimiz biraz onarılırsa en azından daha rahat ederiz. Ancak bizim ne yeni ev yapacak, ne de onarmaya gücümüz var" diye konuştu.

Araziler orman yazıldı, tapular iptal edildi

Egeköy Muhtarı Hacı Ali Aydoğan ise ev yapımı için yaşanan tapu sorununa da dikkat çekerek, "Harun amca, şehidinin mezarını bırakıp köyden gitmek istemiyor. Ancak yaşadığı ev babasından kalma ve çok kötü durumda. Ev yapılması için girişimler oldu fakat 2009 yılında kadastro geçerken Harun amcanın evinin bulunduğu yer orman arazisi olarak kayıtlara geçti. Atadan kalma tapular iptal edildi. Bu nedenle köyde 100'den fazla mağduriyet var ve hukuki süreç yıllardır devam ediyor. Harabe bir evde, yağmurun altında, çaresizlik içinde yaşam mücadelesi veren şehit ailesinin ise acil bir eve ihtiyacı var. Tek isteği, ömürlerinin son demlerinde insanca yaşayabilecekleri, oğullarının mezarına yakın bir yuva" ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kars
