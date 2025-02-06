Şehit olan Binbaşı Murat Kemal Yetişen'le ilgili kahreden detay! Duyanın yüreği parçalandı...

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen, şehit oldu. Yetişen'le ilgili ortaya çıkan detay kahretti.

ACI DETAY ORTAYA ÇIKTI!

Binbaşı Yetişen'le ilgili ortaya çıkan detay ise herkesi kahretti. Yetişen evlilik yıl dönümünde şehit oldu, kızı Ece Yetişen'in doğum gününde ise son yolculuğuna uğurlandı. Evli, 1 çocuk babası olan Şehit Binbaşı Yetişen cenazesi, ilk olarak Efeleler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirildi. Şehidin cenazesi, evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Şehidin annesi Ayşe Yetişen ve eşi Esin Yetişen, askerlerin desteğiyle ayakta durabildi. Burada askeri kamuflaj giyen bir yakını, şehidin çerçeveli fotoğrafını taşıdı.

Helallik alınmasının ardından Şehit Binbaşı Yetişen'in cenazesi ikindide Bey Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene şehidin babası Savaş Yetişen, annesi Ayşe yetişen, eşi Esin Yetişen ve bugün doğum günü olan kızı Ece Yetişen, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Evrim Karakoz, Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin annesi, eşi ve kızının tabuta sarılıp, ağlamaları yürekleri dağladı.

Kaynak: DHA

Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır