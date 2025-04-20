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Şehit Ömer Halisdemir onuruna Niğde'de yarı maraton

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına, Niğde'de yarı maraton düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir onuruna Niğde'de yarı maraton
Mustafa Fidan

15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir’in aziz hatırasını yaşatmak için memleketi Niğde’de bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Doğuş Holding Niğde Yarı Maratonu, yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleşti. 5, 10 ve 21 kilometrelik üç farklı parkurda koşan sporcular, hem kendi sınırlarını zorladı hem de vatanı için canını feda eden kahraman bir askeri anmak için bir araya geldi.

Yarı maratonun en dikkat çekici anlarından biri, Niğde Valisi Cahit Çelik’in 21 kilometrelik uzun parkurda sporcularla birlikte koşması oldu. Yarışın ardından Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Vali Çelik, katılımcılara teşekkür etti.

"TÜRKİYE'NİN GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞ BİR VATAN EVLADI"

“Geçtiğimiz yıl 400’e yakın sporcuyla başlamıştık; bu yıl sayı 630’a yükseldi” diyen Çelik, organizasyona İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerden de sporcuların gelmesinin sevindirici olduğunu belirtti. Niğde’nin kahramanlar diyarı olduğuna vurgu yapan Vali Çelik şöyle devam etti:

Şehidimiz Ömer Halisdemir, sadece Niğde’nin değil, tüm Türkiye’nin gönlünde taht kurmuş bir vatan evladıdır. Onun adını taşıyan bu organizasyon, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğin sembolüdür. Gençlerimizin sporla iç içe olması, hem ruhen hem de bedenen güçlü bireyler olmalarını sağlar. Bizler sporcunun ve spora gönül veren herkesin daima yanında olacağız.

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SPORUN YÜKSELEN YILDIZI: NİĞDE

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de konuşmasında kentin son yıllarda spor faaliyetlerinde büyük bir ivme yakaladığını ifade etti. Bu tür etkinliklerin Niğde’yi hem sosyal hem de kültürel açıdan zenginleştirdiğini vurgulayan Özdemir, şunları söyledi:

Böylesine anlamlı ve gurur verici bir koşuyu artık gelenekselleştirdik. Bu yıl ikincisini düzenledik ve her yıl daha büyük bir coşkuyla devam edeceğiz. Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerimize teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum.

Tören, farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle son buldu. Koşuya katılanlar hem fiziksel sınırlarını zorladı hem de Ömer Halisdemir'in adını taşıyan bu anlamlı etkinlikle duygusal bir yolculuğa çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
spor Niğde Ömer Halisdemir
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