Şehit Piyade Er Eyüp Güner, Gaziantep'te toprağa verildi

Tokat'tan askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen Şehit Eyüp Güner'in naaşı, protokol üyelerince karşılandı.

Saygı duruşunda bulunulup şehidin özgeçmişinin okunduğu törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehidin naaşı, cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Nizip ilçesine bağlı Salkım Mahallesi'ne uğurlandı.

Şehit Güner için Salkım Mahalle Camisi'nde öğle namazına müteakip tören düzenlendi.

Törene, şehidin babası Settar Güner, şehidin yakınları, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, CHP Milletvekili Melih Meriç, Vali Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, şehidin silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Güner'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Salkım Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Piyade Er Eyüp Güner, müdahaleye rağmen kurtarılamamış ve dün şehit olmuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır